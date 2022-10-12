海地爆發人道危機 聯合國介入被批

黑道幫派勢力橫行，霍亂疫情崛起，民眾忍無可忍！上萬名海地民眾前往踏上首都泰子港示威抗議能源價格高漲，並要求總理亨利下台，該國政府隨即派出部隊進行鎮壓。對此，聯合國考慮於海地部署軍隊以平息動亂，卻引發當地示威者不滿，認為聯合國干預國家內政。

海地抗議頻傳

《半島電視台》報導，成千上萬的海地民眾湧上首都太子港，除了抗議能源價格高漲、境內黑幫勢力氾濫等狀況之外，也反對政府尋求國外勢力干預內政，要求總理下台。目前警方已使用催淚瓦斯驅趕抗議者。

海地為美洲最貧窮的國家之一，在政府宣布提高燃料價格後，各地發生數起暴力抗爭事件，如該國最大的港口目前仍受幫派勢力控制。除了太子港以外，在全國各地的其他城市也有示威者走上街頭。

此外，海地近期出現霍亂疫情，已造成數十人死亡，更出現上百例疑似霍亂的病例。衛生專家警告，該國於數年前，曾出現霍亂疫情，導致1萬多人死亡，目前疫情有再度出現的可能性。

政府向國際求援

《美聯社》報導，古特雷斯表示，海地目前嚴重缺乏燃料與水資源，更面臨霍亂爆發、安全狀況急劇惡化，國家陷入癱瘓的人道危機中，呼籲立即在海地部署國際部隊。

主要目的是協助海地平穩幫派動亂，保障國內基礎設施，確保水、燃料、醫療用品等民生物資流通。此外，古特雷斯也可能會動用更多聯合國資源來支持停火或人道安排。信中建議安理會可以決定加強聯合國駐海地綜合辦事處的警力，並呼籲會員國為當地人手不足且缺乏裝備的警察提供額外設備和培訓。

但許多海地民眾並不樂見國際部隊，認為聯合國維和部隊常常侵犯當地民眾的權利，甚至曾帶來霍亂疫情。抗議者高呼，「我們當然需要幫助，但我們不需要士兵」，認為海地政府「沒有要求軍事援助的合法性」。

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