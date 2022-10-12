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員工嚇傻！日本環球影城園區旁發現人骨 疑為頭骨遺骸

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本朝日電視台12日報導，大阪環球影城園區旁發現疑似人骨，警方正調查附近有無其他遺骸。圖／取自富士新聞網 YouTube
日本朝日電視台12日報導，大阪環球影城園區旁發現疑似人骨，警方正調查附近有無其他遺骸。圖／取自富士新聞網 YouTube

日本朝日電視台12日報導，大阪環球影城園區旁發現疑似人骨，警方正調查附近有無其他遺骸。

位於大阪市此花區的環球影城員工，12日下午約2時半在園區西北側、靠公路的一處花壇發現疑似人骨的東西，立刻報警。

警方到場後採證一件疑為頭骨的遺骸，性別、年齡皆不詳。警方已擴大搜索附近地區，尋找是否有其他骨骸。

【中央社／東京12日綜合外電報導】

日本媒體報導，位於大阪市的日本環球影城員工今天報警表示，在園區附近發現疑似人骨的物體，警方正朝意外及刑案兩個方向進行調查。

日本讀賣電視台、關西電視台、TBS電視台報導，位於大阪市此花區的日本環球影城附近，今天驚傳發現疑似人骨的物體。

警方表示，環球影城員工今天下午2時30分左右通報在植栽中發現人骨。

警方到場確認時，在環球影城西北方路旁植栽中，發現不知年齡及性別、疑似人的頭骨般物體，目前持續在附近進行調查。

雖然不清楚人骨的年齡及性別，但從大小來看應該不是幼童。附近也發現其他像骨頭的物體，警方正在進行詳細調查。

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