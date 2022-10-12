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中索簽署安全協議後 首個索羅門警察代表團赴中國受訓

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
索羅門群島的空拍圖。（央視）
索羅門群島的空拍圖。（央視）

在中國大陸與索羅門群島簽署安全協議後，一個由30多名員警組成的索羅門代表團首次前往中國接受培訓。

俄羅斯衛星通訊社報導，索羅門群島政府發表聲明，這項員警組成的代表團首次前往中國接受培訓是兩國關係深化的一個標誌。

根據聲明，中國駐索羅門群島使館參贊姚明表示，索羅門群島代表團將對「中國警務、多元的中國文化和友好的中國人民」有更好的理解。

聲明稱，這是索羅門群島的員警首次以培訓為目的訪問中國。這些員警回國後將為「索所羅門群島皇家員警部隊和中國員警之間更好的合作做出貢獻，並增進兩國之間的友誼」。

今年早些時候，兩國簽署一項安全協定，旨在加強執法領域合作。該協定的文本尚未公開，但根據洩露的一份草案，協定內容涉及「幫助維持社會秩序、保護人民生命財產安全、提供人道主義援助、增強應對災難能力等」。

4月，澳洲情報部門負責人表示，坎培拉擔心派往索羅門群島的中國員警正部署類似在香港實行的維穩手段。

中國駐索羅門群島大使李明此前曾表示，中索警務合作以平等、尊重為基礎，公開、透明、友好，不針對第三方，重實幹、不空談，緊貼所方需求，同索與其他國家警務合作以及地區安排並行不悖。中方願同索方及其他真心發展與索方關係的國家一道，共同為促進索羅門群島社會穩定和民生貢獻力量。

索羅門

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