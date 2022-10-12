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日本小型火箭升空出問題遭引爆 首度發射失敗

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天發射小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」（Epsilon Launch Vehicle）6號機，但升空過程發生問題遭空中引爆，是愛普瑟隆首度發射失敗。

日本放送協會（NHK）、產經新聞、TBS電視台報導，愛普瑟隆6號機今天上午9時50分左右從日本鹿兒島縣內之浦宇宙空間觀測所發射升空，但升空過程發生問題，控制中心決定手動破壞機體，今天發射宣告失敗。

JAXA表示，因為判斷火箭升空後無法安全飛行，所以送出破壞機體指令。JAXA將詳細調查發生問題的原因。

JAXA今天對愛普瑟隆6號機送出破壞指令，是針對升空火箭發生異常無法控制、不知道火箭會飛到何處時，為了不讓火箭掉落對人群或設施等造成危害，而在空中引爆的措施。

具體而言，就是從地面上傳送指令引爆火箭上用來自爆的火藥。

日本過去曾在1999年及2003年時，分別對H2火箭及H2A火箭傳送破壞指令，不過這兩種火箭都屬液體燃料火箭，這次是首度在空中引爆屬固態燃料火箭的愛普瑟隆6號機。

日本政府文部科學省已在發射失敗後緊急成立對策本部，並從上午11時30分起舉行第一次會議進行因應，希望盡速掌握發射失敗的狀況，盼有助接下來找出失敗原因及採取相應對策。

愛普瑟隆由JAXA研發，全長約30公尺，主要目的是以低成本發射小型人造衛星。愛普瑟隆6號機今天搭載了民間企業及大學等研發的8枚人造衛星，其中2枚為商業衛星，原訂10月7日發射，因故延遲到今天發射。

愛普瑟隆從2013年的1號機順利升空以來，在此之前已連續成功升空5次，今天的6號機是愛普瑟隆首度發射失敗。如果包括JAXA發射升空的其他火箭來看，則是繼2003年的H2A火箭6號機以來再度發射失敗。

這次是愛普瑟隆首度搭載商業衛星升空，外界關注能否有助正式加入目前需求逐漸升高的小型人造衛星商業市場，沒想到結果以失敗收場。

火箭 日本 NHK

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