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德國總理蕭茲傳將訪中？央視新聞敲邊鼓：他反對與中國脫鉤

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
德國總理蕭茲訪問中國大陸消息不斷，彭博報導，蕭茲計畫11月出訪中國，討論商業利益、人權問題等。新華社資料照片
德國總理蕭茲訪問中國大陸消息不斷，彭博報導，蕭茲計畫11月出訪中國，討論商業利益、人權問題等。新華社資料照片

德國總理蕭茲訪問中國大陸消息不斷，彭博報導，蕭茲計畫11月出訪中國，討論商業利益、人權問題等。大陸官方尚未證實，但官媒央視新聞今天（12日）一早報導蕭茲的動態，稱蕭茲在一場活動上表示，德國堅定支持全球化，反對與中國脫鉤。

繼香港南華早報、美國政客報陸續報導德國總理蕭茲11月初訪問中國後，彭博11日也報導，蕭茲將於11月3日至4日訪問中國，期間可能會討論北京在烏克蘭衝突中的作用、商業利益、人權問題…將利用與北京會談的機會來獲得對中國在（烏克蘭）衝突中雙重角色的解釋。

該報導稱，蕭茲還計畫了獨立的亞洲出訪，暫定於11月12日至14日訪問新加坡和越南，將有「大型商務代表團」隨行。之後，前往印尼參加G20領導人峰會。

大陸外交部在昨天的例行記者會上有媒體問到蕭茲訪中的問題，但發言人毛寧以目前沒有可以發布的消息回覆。倒是今天早上央視新聞報導蕭茲最近的一場活動，報導稱蕭茲在當地時間11日在出席柏林機械工程峰會時再次明確表態支持全球化，稱全球化「讓很多的繁榮成為可能」。

蕭茲說，他堅定反對脫鉤，強調「脫鉤將是完全錯誤的道路」。蕭茲認為，德國與歐盟必須建立更廣泛、更穩健的貿易關係，非但不能與個別國家脫鉤，而且「必須與包括中國在內的許多國家，與亞洲、非洲和拉丁美洲的新興國家開展貿易」。

報導稱，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯在當天峰會的視頻致辭也指出，當今世界需要的不是孤立和保護主義。他表示，歐盟和中國是深度融合的經濟體。用東布羅夫斯基斯的話來說，「與中國脫鉤不是我們的選擇。中國是一個重要的增長市場，也是我們承擔得起投入的寶貴來源」。

德國機械製造商同樣希望與中國保持密切的貿易往來。該行業高度依賴外貿，出口份額在其貿易額中占到約80%。德國機械製造工業聯合會首席經濟學家威謝爾斯表示：「我們沒有看到任何不願在海外投資的情況」。8月份，德國機械製造行業的海外訂單環比增加了2%，而國內訂單則減少了6%。

蕭茲 德國

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