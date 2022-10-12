快訊

零股周年慶來了？台積電股價今現3字頭 鄉民喊等等：還有得跌

超難掛名醫／開刀至少等半年！他看診嚴格限號 蝦皮推「專掛」賣場

NASA宣布雙小行星改道測試成功！人類史上首次改變天體運動

瑞士養老金政策男女不平等？歐洲人權法院裁定「歧視男性」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
歐洲人權法院（近期發現瑞士政府在其養老金福利制度中出現「歧視男性」的狀況，迫使其政府當局重新制定養老金法。歐新社
歐洲人權法院（近期發現瑞士政府在其養老金福利制度中出現「歧視男性」的狀況，迫使其政府當局重新制定養老金法。歐新社

歐洲人權法院（ECHR）近期發現瑞士政府在其養老金福利制度中出現「歧視男性」的狀況，迫使其政府當局重新制定養老金法。

BBC報導，目前瑞典政府的規定是「女性在丈夫去世後餘生都可以領取養老金」，但「男性即使妻子過世，卻只能夠在子女18歲以下時領取養老金」。

向這項制度發起挑戰的是名叫畢勒（Max Beeler）的瑞士男子，他的妻子於1990年代初期的一場事故中喪生。據當地媒體報導，當時41歲的他辭去工作照顧2個年幼的孩子並得到養老金的支持度日，不過時間來到2010年，隨著他的孩子年滿18歲、政府也停止提供養老金。

畢勒表示若自己是一位女性，那他的餘生都可以領取這筆養老金，加上自己多年來一直依靠養老金而離開職場，他決定對此提出上訴，不過他所處地區的地方法院認為「男性是大部分家庭的主要養家糊口者」，並認為一旦孩子長大成人，承擔育兒責任的鰥夫有望重返工作崗位，而寡婦則並非如此。

此案最終被提交給歐洲人權法院，並得到「男性養家糊口的概念不足以佐證」的結果，歐洲人權法院認為女性在職場的角色發生變化，因此此差別對待違反「歐洲人權公約」第14條歧視男性的行為。

養老金 人權 瑞士

延伸閱讀

胚胎擁有憲法保障人權？美最高法院拒受理上訴

尼加拉瓜人權惡化 歐盟驅逐該國大使

北溪天然氣管線外洩調查 瑞典拒讓俄羅斯參與

諾貝爾和平獎公布 白俄人權運動家、俄烏兩組織同獲獎

相關新聞

鄰居都在減核 英國為何加碼蓋核電廠？倫敦直擊「能源貧窮」風暴前夕

相較於德、法迫在眉睫的危機，英國顯得無感。但電費高漲已引發民怨，再漲下去，很多企業會倒。中長期能源計劃加速進行，一方面拉高核電佔比，傳統的碳排怪獸也變綠電推手。

憂北韓聲東擊西 南韓允先斬後奏

南韓總統府十一日表示，除發射彈道飛彈和進行核試爆外，北韓還有可能動用常規武器發起局部挑釁，因此正在做應對準備。

調整對中政策 英國將把北京列為「威脅」

根據多家英國媒體報導，英國政府將在近日正式把中國定為對該國的「威脅」，而此舉據傳是為了終結英國內閣對如何應對中國所產生的困惑。在英國前首相強生（Boris Johnson）執政時期，英國將中國歸類為「系統性競爭者」，但新任首相特拉斯（Liz Truss）希望對北京采取更鷹派的立場，來為她岌岌可危的首相職位爭取支持。

瑞士養老金政策男女不平等？歐洲人權法院裁定「歧視男性」

歐洲人權法院（ECHR）近期發現瑞士政府在其養老金福利制度中出現「歧視男性」的狀況，迫使其政府當局重新制定養老金法。

高IQ未必有高成就 影響孩子未來成功與否的關鍵是「它」

長久以來家長認為，孩子聰不聰明影響他的未來，坊間也有許多開發兒童大腦潛能、提高智商的早期教育機構與教材。日本專家指出，實驗追蹤證明一個人的成功，不見得靠高IQ，有與認知能力同樣重要的能力，且是可以被訓練的。

白金漢宮：查理三世2023年5月6日加冕

白金漢宮今天宣布，國王查理三世的加冕儀式將在明年5月6日於西敏寺舉行，典禮將揉合當代與傳統元素並展望未來。外界預測，在民眾生活成本高漲的情況下，這場由國庫負擔的儀式將避免過度鋪張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。