調整對中政策 英國將把北京列為「威脅」

根據多家英國媒體報導，英國政府將在近日正式把中國定為對該國的「威脅」，而此舉據傳是為了終結英國內閣對如何應對中國所產生的困惑。在英國前首相強生（Boris Johnson）執政時期，英國將中國歸類為「系統性競爭者」，但新任首相特拉斯（Liz Truss）希望對北京采取更鷹派的立場，來為她岌岌可危的首相職位爭取支持。

將中國定位成「威脅」也將使英國的對中立場趨近於其對俄羅斯的立場。目前，俄羅斯被倫敦列為「最嚴重的威脅」，而英國衛報報導，英國政府調整對中國的立場勢必會引起北京的不滿。

衛報引述消息人士指出，原本英國政府打算在年底完成相關政策調整，但在上周末英國教育部表態支持孔子學院，而英國政府迫使其放棄原本的立場後，現在英國政府開始對中國進行戰略審查。一名英國政府內部人士向衛報透露，英國政府很可能在數天內調整對中立場。

部分有影響力的保守黨後座議員周二（10月11日）對這一預期舉措表示歡迎。正在競選外交事務特別委員會主席的史密斯（Iain Duncan Smith）向衛報表示，英國政府早該加強其對中政策了。他說：「現在是我們停止胡鬧，承認中國對我們的生活方式構成威脅的時候了，現在是我們以對待俄羅斯的方式對待他們的時候了。」

英國政府要求教育部調整對孔子學院的看法

此前，英國教育部曾發表聲明，表態支持英國境內的30所孔子學院。雖然這些孔子學院旨在英國促進中國語言和文化的教學，但英國政府卻要求教育部做出更堅定的回應。修訂後的聲明表示：「英國政府致力於做更多工作，以適應中國日益增長的影響。」英國政府也鼓勵任何對孔子學院活動有疑慮的人向其通報。

英國智庫亨利-傑克遜協會（Henry Jackson Society）在一份報告認為，大多數孔子學院從事的活動超出了其正式職權範圍，包括政治游說和將中國的影響力擴大到先進制造業。

近來，特拉斯對中國采取了鷹派立場。她曾在出任內閣時，主導其他英國內閣成員反對TikTok將其全球總部遷往倫敦，但前英國首相強生卻堅持采取更細致的應對方法。根據衛報報導，在一次私下會面中，強生曾形容自己是「狂熱的戀中人」，這一表態與保守黨許多議員的立場格格不入，因為他們在過去幾年中一直游說英國政府對中國采取更強硬的態度。

英國每日電訊報在報導中指出，過去十年，英國對中國的立場發生了巨大的變化，從前首相卡梅倫（David Cameron）在2015年宣布的「黃金時代」後，中國國家主席習近平獲准對英國進行國事訪問。北京當時表示，它熱衷於投資英國的戰略產業，如核電。

但是，隨著習近平在中國國內采取更加獨裁的語氣，英國的保守派對中國的擔憂也在增加。而在美國前後任總統特朗普和拜登都希望在與北京的交往中采取更加堅定的態度，此舉也進一步加劇了英國保守黨對中國的擔憂。

在美國和保守黨議員的雙重壓力，前英國首相強生在2020年7月調整了英國政府對中國電信設備供應商華為在5G問題上的立場。從2027年起，華為的設備被禁止進入英國的網絡，盡管這代表英國推廣5G的進程將延後三年，且會增加70億英鎊的成本。

英國政府之前對中國的定義是包含在2021年3月發布的一份國防與外交政策綜合報告中。當時，英國政府嘗試在對中國政府的擔憂與跟中國在氣候與經濟議題上合作取得平衡。該報告旨在為英國未來五年的全球策略制定方向，但在特拉斯上任後的數周內，她便扭轉了強生時期的政策。

一位英國政府發言人向衛報表示，英國首相委托英國政府對該報告進行更新，其中部分原因是為了應對日益咄咄逼人的中國。這位發言人說：「正如她所說，俄羅斯仍然是英國最大的威脅，但中國代表著對我們的價值觀和生活方式最嚴重的長期威脅。」

（衛報丶每日電訊報）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】