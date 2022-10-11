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尼加拉瓜人權惡化 歐盟驅逐該國大使

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

西方有辦法改善尼加拉瓜的專制嗎？歐盟10日宣布，鑑於歐盟駐尼加拉瓜大使已遭該國驅逐，歐盟也對應驅逐該國駐歐大使。9月底因歐盟不滿尼加拉瓜將總統候選人、記者逮捕，讓總統奧蒂嘉無限期連任，因此表達抗議，但尼加拉瓜不但不從，還驅趕多國大使，並推出美洲國家組織。

歐盟驅逐尼國大使

根據《半島電視台》報導，歐盟10日表示，因應尼加拉瓜9月底將歐盟駐該國大使慕謝特列為「不受歡迎人物」、驅逐出境後，歐盟也對應將尼加拉瓜駐歐大使列為「不受歡迎人物」。由於尼加拉瓜總統奧蒂嘉在總統選舉中逮捕至少6位總統候選人，還有許多民權人士、記者，引發國際不滿。

但奧蒂嘉也不干示弱，將許多批評他的國家的大使通通驅逐，包括墨西哥、西班牙與阿根廷等國家的大使都遭到驅逐。《WTVB》提到，奧蒂嘉去年連任第四屆總統時，支持度因為疫情、經濟衰退而無法起色，因此大幅逮捕反對派候選人，並對國內抗議進行鎮壓。

奧蒂嘉不願屈服

奧蒂嘉持續以國安等理由合理化自己的行為，並認為西方想要干預該國內政。慕謝特先前在聯合國大會上，公開要求尼加拉瓜釋放政治犯，因此讓尼加拉瓜政府不滿。美國、歐盟已經針對奧蒂嘉政府與奧蒂嘉的親人實施簽證制裁。

但奧蒂嘉政府仍不願屈服，甚至宣稱今年4月已經退出美洲國家組織（OAS）。不過歐盟仍不願放棄對話，在宣布驅逐尼加拉瓜大使同時，也呼籲尼加拉瓜政府與反對派進行對話，歐盟對話的大門依舊敞開，但前提是需要對等與有尊嚴進行對話。

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尼加拉瓜 歐盟

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