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升息拉大貧富差距 窮國負債更重

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
英美歐等各國央行因應物價上漲調漲利率，被批為「孤注一擲」，不但會導致債務累積，也把經濟問題丟給窮國。（Photo from Pxhere）
英美歐等各國央行因應物價上漲調漲利率，被批為「孤注一擲」，不但會導致債務累積，也把經濟問題丟給窮國。（Photo from Pxhere）

升息救經濟？效果還未發酵，窮國先倒楣！世界銀行指出，2020年成為疫情貧富差距的「元年」，最貧者收入損失平均4%高於富人整整2倍。因新冠疫情加上俄烏戰爭影響，全球減貧能力萎縮，2030年將有6億人的每日生活費低於2.15美元（不到一個便當）。且近期美聯儲加息，未來除了中國以外，其他發展中國家恐將蒸發超過3.6億美元的收入。

窮國只能自行吸收

世界銀行貧困與共榮報告》指出，2020年新冠大爆發，至少使7000萬人陷入極度貧困；《聯合國世界銀行》警告，新冠疫情加上俄烏戰爭、通膨的影響，全球減貧的能量萎縮，如果沒有巨幅的經濟成長和減貧力道加強，2030年將有6億人的每日生活費低於2.15美元（約新台幣68元）。

世銀行長馬爾帕斯表示：「通膨、貶值與經濟增長放緩下，減貧工作已經停滯了許久，導致十億人在貧窮線邊緣。」2020年可說是疫情貧富差距的「元年」，最貧窮的40%人的收入損失平均4%，高於最富有20%的人整整2倍，儘管各國政府仍有社福措施，但中高收入經濟體僅抵消了50%的貧困影響，中低收入經濟體更止抵消了20%的衝擊，近年來疫情與戰爭的經濟衝擊幾乎都讓貧窮者「自行吸收」。

通膨壓力窮國背？

阿拉伯廣場衛視》報導，英美歐等各國央行因應物價上漲調漲利率，被批為「孤注一擲」，反而可能導致債務累積，聯合國呼籲應迅速修正經濟政策，才能因應衛生和經濟危機。

聯合國示警，當美聯儲一加息，未來除了中國外，其他發展中國家至少蒸發3.6億美元的收入，尚比亞、蘇利南與斯里蘭卡都因為本身債務加重通膨，富國所提倡並執行的通膨解方不過是把經濟問題丟給窮國。

恐導致經濟衰退

聯合國報告團隊萊特批評：「通膨主因不是市面流通資金過多，而是公司付出的股息過高，太多政府仰賴債劵存活。」聯合國貿發會秘書長金士潘表示：「各國仍有機會從導致衰退的政策中抽手，目前升息僅只是短暫舒緩經濟壓力，還會重傷貧國，恐致全球衰退。」

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