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日本今起開放免簽自由行！日媒曝「這裡最受歡迎」 台人詢問度暴增

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本今起正式放寬邊境措施並開放免簽自由行，不少台灣人已經紛紛開始規畫前往當地旅遊。美聯社
日本今起正式放寬邊境措施並開放免簽自由行，不少台灣人已經紛紛開始規畫前往當地旅遊。美聯社

日本今起正式放寬邊境措施並開放免簽自由行，不少台灣人已經紛紛開始規畫前往當地旅遊，日本媒體報導，近來台灣旅行社接到赴日旅遊的訂單和詢問度大增，最受歡迎的行程為北海道滑雪和溫泉等行程。

日本NHK報導，日本今起放寬邊境防疫措施，也是時隔2年半首次解除對外國旅客的禁令，開放自由行和取消旅客入境人數上限，並恢復對台灣、英國、南韓、美國等68個國家免除短期逗留簽證，不過入境日本仍須出示獲得世界衛生組織（WHO）承認疫苗的3劑接種證明，或提供上機前72小時的PCR陰性證明。

報導提到，根據日本國家旅遊局統計，2019年約有490萬台灣旅客訪問日本，人數僅次於中國和南韓，自日本上個月宣布放寬邊境措施後，台灣旅行社不斷接到赴日旅遊的相關詢問和預訂，跟團旅遊訂單大幅增加，約有一半都是去日本。其中，詢問度最高的是北海道滑雪、北海道體驗破冰船和泡溫泉等旅遊行程。

日本 北海道

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