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北韓首次從水下發射彈道飛彈！金正恩嚴正警告：與敵人沒什麼好談

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓官媒本周提供的照片顯示，領導人金正恩在一個秘密地點監視飛彈試射。法新社
北韓官媒本周提供的照片顯示，領導人金正恩在一個秘密地點監視飛彈試射。法新社

北韓在最近一系列的飛彈試射中打破沉默，官媒於10日報導指出，北韓領導人金正恩「現場指揮」幾枚搭載核彈頭的短程彈道飛彈試射，其中一枚是從北韓西北部水庫的水下發射場發射。

這是北韓首次聲稱在水下建造核武發射平台，表明北韓正在開發各種發射技術，使其飛彈更難被發現和攔截。

北韓官媒10日發布數十張金正恩視察軍隊的照片，裡頭包括9月25日發射的一枚飛彈，據信這枚飛彈是從泰川水庫發射。根據官媒報導，三天後，北韓又發射兩枚短程彈道飛彈，以練習發射戰術核彈頭，目標則是「摧毀南韓機場」，10月6日和9日發射的兩枚飛彈則是模擬攻擊南韓的「主要軍事指揮設施和主要港口」。

10月10日是北韓勞動黨成立77周年，北韓官媒似乎是透過展示該國日益增長的核能力和飛彈能力來強調金正恩的領導力，並引述金正恩的話表示，這些演習是證明國家核武防禦態勢及全面備戰的機會，「我國對敵人明確展示核武反應戰備與打擊能力」，並稱沒有必要「與敵人對話」。

過去兩周，北韓在七次武器試驗中發射了12枚短程彈道飛彈，並在10月4日發射一枚中程彈道飛彈飛越日本上空，觸發日本北部發布警報。

彈道飛彈 北韓 金正恩

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