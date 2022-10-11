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日本今起開放自由行！旅遊業訂單爆滿 當地人憂「遊客太多」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本今天起正式放寬邊境措施並開放免簽自由行，讓備受打擊的日本旅遊業鬆了口氣，但也有當地民眾擔心日圓疲軟會導致遊客過多。歐新社
日本今天起正式放寬邊境措施並開放免簽自由行，讓備受打擊的日本旅遊業鬆了口氣，但也有當地民眾擔心日圓疲軟會導致遊客過多。歐新社

日本今天起正式放寬邊境措施並開放免簽自由行，讓備受打擊的日本旅遊業鬆了口氣，但也有當地民眾擔心日圓疲軟會導致遊客過多。

南華早報報導，總部位在京都的日本精神旅遊公司負責人高山山正（Masaru Takayama）表示，「我們很高興。整個旅遊業對此發展感到很歡迎，因為這對旅遊來說，是非常漫長且艱辛的三年。」

高山山正說，近期潛在旅客的詢問和預訂爆滿，包含多筆提前幾個月就下訂的訂單。

谷歌（Google）上周表示，日本是澳洲搜尋量最高的旅遊目的地，在大流行之前的10年裡，去日本的澳洲遊客數量增長了324%。

這顯然是仍在進行中的趨勢，線上旅行社Webjet OTA執行長高爾特（David Galt）向共同社表示，在9月23日之後的五天內，澳洲人下訂前往日本的旅遊訂單暴增322%，日本政府於9月23日宣布旅遊行限制將於10月11日取消。

南韓媒體也報導，南韓民眾對前往日本旅遊的興趣也急劇上升，該國最大的旅行社Hana Tour指出，在日本宣布旅行限制取消後，訂單量暴增1031.8%。

但旅客在短時間內湧入也帶來潛在的問題隱憂。高山山正表示，京都已經開始擔心回到疫情前過度旅遊的時期，當時許多當地居民對大量遊客堵塞公共交通感到不滿，並抱怨旅客總是不遵守垃圾不亂丟或晚上保持安靜等禮儀，認為過度旅遊可能是個問題，因為日圓疲軟已讓日本成為非常優惠的旅遊目的地。

日本 澳洲

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