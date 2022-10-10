俄軍狂炸烏克蘭 芝加哥小麥應聲飆漲逾7%
俄羅斯10日大舉轟炸包括基輔在內的多座烏克蘭城市，引發市場擔憂戰爭升級將對黑海穀物出口構成新威脅，小麥期貨10日盤中應聲飆漲7%。
芝加哥小麥期貨10日盤中大漲7.8%，觸及每英斗9.495美元；玉米和黃豆期貨也同步上漲，巴黎製粉小麥盤中觸及三周來高點。
黑海穀物運輸延宕勢必推升這種全球主食價格飆漲，扭轉之前價格續跌的走勢。烏克蘭的穀物運輸已面臨許多挑戰，偏偏此時在土耳其伊斯坦堡排隊等待檢查的烏克蘭離港船隻愈來愈多。
巴黎顧問公司Agritel說：「本周一開始就非常緊張，因伴隨著黑海附近衝突升溫的風險。」
StoneX大宗商品風險部門經理亞梅爾曼說：「小麥價格正受到兩大因素推升，包括烏俄衝突加劇，以及市場擔心這些衝擊是否在某種程度上擾亂黑海運糧。」
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