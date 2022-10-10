新疆人權案烏克蘭反悔 想從棄權改為贊成

（德國之聲中文網）聯合國人權理事會上周就一份題為《關於中國新疆維吾爾自治區人權狀況的辯論》的決議草案進行表決。投票結果顯示，17個國家投了贊成票，19個國家投了反對票，11個國家棄權。由於贊成票沒有達到半數，草案遭到否決。

引人注意的是，投下棄權票的烏克蘭在隔天（10月8日）卻改變了心意。烏克蘭大使菲利佩科（Yevheniia Filipenko）周五要求「會議紀錄必須反映我們贊成通過提案的立場」。

人權理事會主席維勒加斯（Federico Villegas）回覆道，理事會將「注意到你的發言」，但維勒加斯重申「根據規則和慣例，投票結果……將保持昨天宣布的結果」。

飽受戰爭蹂躪的烏克蘭投下棄權票的舉動讓一些國家猝不及防，特別是因為在與俄羅斯的戰事中，基輔政府相當依賴西方的援助。不過，即使將烏克蘭「反悔」的一票算上，仍只有18票贊成，還是比反對票少一票。

中國媒體人、《環球時報》前總編胡錫進在推特上轉發此新聞並寫道：「烏克蘭改變主意是被西方收買的表現。基輔政府為了獲得西方的支持，拋棄了自己對人權的信念，這真是太可悲了。」

除了烏克蘭之外，印度也投了棄權票。印度媒體《印度斯坦時報》（Hindustan Times）的報導引述知情人士稱，印度在聯合國人權理事會上對這種針對具體國家的決議通常都是投反對票或棄權票。印度在做投票決定時，必須考慮到「對新疆問題的任何支持都可能導致中國在其他問題上的類似舉動」。

中國拉攏其他成員國

此決議是人權理事會16年歷史中，首次提出與中國人權紀錄相關的動議，但最後在中國積極游說理事會成員國的情況下，中國、古巴、巴基斯坦、印尼和塞內加爾等人權理事會中的幾個亞洲、非洲與拉美成員國一同投下反對票。巴西、烏克蘭和印度等國則投下棄權票。

在聯合國人權理事會6日投票前，中國駐聯合國大使陳旭警告，中國堅決反對並斷然拒絕西方國家提出的動議，並批評西方國家對自身人權問題「視而不見」，反而對其他國家指指點點。

維吾爾社群譴責

投票結果出爐後，海外維吾爾社群與人權團體紛紛譴責投下反對票與棄權票的國家。遍布全球20國的66個維吾爾團體在一份聯合聲明中，呼籲聯合國機構與專家在新疆議題上，采取實際行動來履行責任。

國際人權服務社的布魯克斯向德國之聲表示，各界6日在日內瓦目睹了中國話語權的威力。她說：「中國持續將西方國家的問責描述為充滿政治動機的行為，即便這些批評是基於普世原則的。他們長期將西方國家的問責塑造成『政治化』與『關閉對話』。」

人權報告稱存在嚴重侵犯人權行為

今年8月31日，聯合國人權事務高專辦發布了關於新疆的人權狀況報告，認為針對維吾爾族和「其他主要以穆斯林為主的社區」存在「嚴重侵犯人權行為」。報告同時呼籲中國政府迅速調查關於在再教育營和其他拘留設施中侵犯人權的指稱。

中國官方當時回應稱，對於中國在新疆的反恐運動，國際社會應該「認清真相」，「看穿美國和西方反華勢力的拙劣表現和惡意動機，他們企圖利用新疆問題遏制中國」。

（綜合報導）

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