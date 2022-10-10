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伊朗抗爭持續升溫 歐洲呼籲國人迴避

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
伊朗抗議活動持續升級，更掀起學生上街、工人罷工等狀況。（Photo by Heidi De Vries on Flickr under C.C. License）
伊朗抗議活動持續升級，更掀起學生上街、工人罷工等狀況。（Photo by Heidi De Vries on Flickr under C.C. License）

伊朗抗爭全面升級，學生上街、工人罷工，街頭衝突不斷！伊朗一位女性日前因為沒戴好頭巾，遭警方囚禁致死，引發大量民眾上街抗議，衝突進入第四週，事態仍未平息。伊朗政府指責此次抗爭為西方國家煽動，並逮捕多個外國人，許多歐洲國家已下令要民眾趕緊離開伊朗。

學、工全面抗議

半島電視台》報導，伊朗境內因為一名女子阿米尼違反伊斯蘭教的穿著規定，被「道德警察」拘捕囚禁三天後去世，隨即引發國內民眾的怒火。

近日流出的影片顯示，許多學生到了阿米尼家鄉的蓋薩茲高呼「女人、生活、自由」的口號，並揮舞頭巾，以表達對伊斯蘭教女性穿著規定的抗議；同時，也有女學生到庫爾德斯坦省的首府進行抗爭。

許多工人以罷工的方式表達抗議，卻持續遭到伊朗政府高度壓制，並透過半官方的新聞機構淡化，強調「商販只是因為擔心騷擾才暫時關閉商店」，否認了大規模罷工的說法。但據人權組織的說法，庫爾德斯坦省與西亞塞拜然省皆發生了「廣泛的罷工」。

隨意拘捕外籍人士

美國公廣電台》報導，在土耳其、美國、阿富汗與法國等地都有民眾響應伊朗的抗議並指出，伊朗國內的網路系統遭到政府監控，從內部難以發起改革，呼籲各國政府向伊朗施加壓力。

伊朗領導人哈米尼日前劍指美國、以色列說，伊朗全國的暴動是受到「敵人」的挑撥而擴大，更是他任內遭遇到的最大挑戰。外界分析，哈米尼的說法顯示政府態度偏向警方與安全部隊，未來鎮壓的幅度只會更大。

伊朗政府除了指責西方國家為煽動國內動亂的勢力之外，也逮捕多名包括法國、德國與義大利等國的民眾。對此，法國政府已呼籲國人避免入境伊朗；荷蘭政府也表示，「伊朗警方執法力度加強，更隨意拘捕外籍人士」，建議還在該國境內的民眾「趕緊離開伊朗」。

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伊朗 罷工 法國

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