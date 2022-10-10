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不能現場看世界盃！英國逾1300名「足球流氓」須交出護照

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
根據7日生效的措施，超過1300名來自英格蘭和威爾斯、過去因暴力和辱罵行為而受限制的足球迷必須將英國護照交給警方，旨在防止他們前往卡達觀看4年一度的世界盃足球賽。路透
根據7日生效的措施，超過1300名來自英格蘭和威爾斯、過去因暴力和辱罵行為而受限制的足球迷必須將英國護照交給警方，旨在防止他們前往卡達觀看4年一度的世界盃足球賽。路透

根據7日生效的措施，超過1300名來自英格蘭和威爾斯、過去因暴力和辱罵行為而受限制的足球迷必須將英國護照交給警方，旨在防止他們前往卡達觀看4年一度的世界盃足球賽。

彭博報導，英國內政部表示這1308名被限制的足球迷希望能在11月10日至世界盃比賽結束期間前往其他國家，他們將需申請保留護照的許可並接受檢查，至於未能交出護照且仍執意前往卡達觀賽的人可能面臨6個月牢獄之災和無限制罰款。

內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）指出「我們都期待能在卡達為英格蘭和威爾斯加油，但我們不會讓少數違法者的行為玷污這場激動人心的賽事，英國不容忍暴力、欺壓和混亂，世界盃也不例外，這是我們採取堅定態度的原因，我們正在與主辦當局密切合作以確保英國國民的安全並提供一場成功和愉快的賽事」。

英國 卡達 護照

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