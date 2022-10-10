加國貿易部長：若英國、台、陸符合高標準 CPTPP都歡迎

加拿大貿易部長伍鳳儀表示，英國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）還需更長的時間，因為CPTPP設下高標準來確保運作順利，對台灣、中國大陸也一樣，「對於有意加入的國家，我們歡迎符合高標準者」。

伍鳳儀10日在新加坡接受彭博電視採訪時說，CPTPP仍在考慮是否讓英國加入，「我們多思考一些時間，確保英國首次加入就上軌道」。

當被問到讓中國大陸和台灣加入CPTPP的想法時，伍鳳儀說：「這是一個高標準的協議，對於有意加入的國家，我們歡迎符合高標準者。」

她提到，加拿大和亞太地區的貿易流量，已超過其他貿易夥伴，這都顯示CPTPP是個「確實有用的協議」。她說，加拿大三分之二的經濟都倚賴貿易。

伍鳳儀也強調，CPTPP對環境和勞工設下的標準，對加拿大來說仍然重要，「沒有人在談當今的全球經濟時，不考慮如何朝更綠能、更數位來轉型。」

伍鳳儀也對OECD推動的全球最低稅負制發表看法，「我們正非常努力、非常專注」地透過OECD來進行，「盼我們最終能達成這個多邊協議的結論」。

另外，她談論對抗中國大陸的貿易策略時說，持續分散和提供機會給我們的出口國，確實相當重要。