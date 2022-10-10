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禍不單行！奈及利亞洪水難民船隻「意外翻覆釀76死」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
BBC報導，奈及利亞東南部阿南布拉州發生船隻事故，造成至少76人死亡。美聯社
BBC報導，奈及利亞東南部阿南布拉州發生船隻事故，造成至少76人死亡。美聯社

BBC報導，奈及利亞東南部阿南布拉州（Anambra）發生船隻事故，造成至少76人死亡。

報導指出，這艘載有至少80人的船7日在阿南布拉州的奧格巴魯地區（Ogbaru）翻覆，而罹難的大多是婦女和孩童，他們當時因為自己居住的社區被洪水淹沒而登船前往安全之處，沒想到遭遇此悲劇。

當地媒體報導稱部分官員透露船在翻覆前出現引擎故障，隨後更直接撞上一座橋。據悉，船隻事故在奈及利亞相對普遍，但大多數都出於超載或安全措施不確實等因素。

國家緊急事務管理局的東南部協調員塔尼木（Thickman Tanimu）接受法新社採訪時表示「由於當地水位非常高，對於順利進行搜救行動來說風險太大」。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）向事故中罹難者的家屬表示哀悼，並下令對全國水運系統的安全措施進行審查，強調「必須盡一切努力追查失蹤人員」，此外更呼籲政府機構「檢查這些運輸渡輪的安全協議，以確保將來避免此類事件」。

奈及利亞 失蹤

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