金正恩視察戰術核武部隊演習 聯合國：北韓核試進入最後準備階段

北韓官媒「朝鮮中央通訊社」（KCNA）10日表示，領導人金正恩已經視察戰術核武器部隊的軍事訓練，時機正值美國和南韓正在東海進行大規模聯合海軍演習之際。

報導指出，金正恩對9月25日至10月9日進行的演習進行「現場指導」，北韓軍方還舉行一系列實彈演習，包括9日針對其敵人主要港口的「超大口徑飛彈發射演習」，並動員遠程火砲和航空部隊，此外，朝鮮中央通訊社補充說特別在9月28日進行「模擬裝載戰術核彈頭的彈道飛彈發射演習」。

朝中社援引金正恩的話稱「這是對我們的戰爭威懾行動態勢的驗證，同時也是一個證明國家核防禦態勢準備周全的可靠場合」，並強調最新的演習是作為「明顯警告和明確示範」、藉此向敵人表達北韓的核反應態勢和核攻擊能力。金正恩更明確表示對與美國和南韓的談判不感興趣，並誓言要加強其政權的核武力量。

另一方面，聯合國安理會8日的一份專家報告指出「北韓正處於準備進行核武器試驗的最後階段，包括挖掘地下隧道和測試觸發裝置」，該文件表示專家觀察到北韓於3月開始在豐溪里核試驗場的3號隧道入口處重新挖掘，更重建2018年5月拆除的支架。

報告認為「豐溪里核試驗場的工作為進一步進行核試驗以發展核武器鋪平道路，如果真的進行核實驗，將是北韓的第7次核試驗」。