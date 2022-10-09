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泰托兒所慘案3歲女童倖存 母親事後受訪曝女兒命大原因

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
帕諾法特8日帶著艾米（右）在寺廟祭拜女兒不幸往生的同學與師長。美聯社
帕諾法特8日帶著艾米（右）在寺廟祭拜女兒不幸往生的同學與師長。美聯社

泰國6日發生38死托兒所慘案，僅有5名幼童倖存，其中唯一毫髮無傷的是名3歲女童。她的母親事後受訪透露，由於女兒平時都有用毯子蓋住全身睡覺的習慣，可能因此奇蹟活命。

海峽時報報導，這位毫髮無傷的3歲女童Pavenuch Sukonwong綽號叫艾米（Ammy），她的母親帕諾法特（Panomphat Srithong）大約一年前讓她進入這家托兒所就讀。在34歲兇手潘亞闖入犯案當下，艾米正在角落午休，由於她平時都有「用毯子蓋住全身睡覺」的習慣，可能因此躲過兇手視線。

此外，由於艾米身上都會掛著一條護身符，帕諾法特也認為是佛祖保佑讓女兒倖免於難。

另據BBC報導，在警方趕抵案發現場時，發現艾米當時蜷縮在同學屍體旁。她的祖父索姆沙（Somsak Srithong）說：「她當時以為朋友們還在睡覺，警察們則趕緊用布蓋住她的臉，把她帶離血腥現場。」

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