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日本新型觀測衛星將升空 可識別地表80公分物體

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本已研發完成最新型的地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3），能從太空識別地表上約80公分物體，被期待運用在迅速掌握災害發生時受災狀況，和製作各式各樣地圖等方面。

日本放送協會（NHK）報導，「大地3號」預定本年度內由日本最新主力火箭H3搭載升空。

「大地3號」由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與三菱電機合作開發，高度約5公尺、寬約16.5公尺、深約3.6公尺、重量約3噸。

「大地3號」跟2011年已除役的第一代「大地」（Daichi）相比，能提升約3倍畫質解析度，可從地表高度約670公里的太空，識別地表上約80公分的物體。

另外，「大地3號」每秒最多可傳送約1.5GB的資料，傳輸速度也較舊機型提升2倍以上，被期待可在發生災害時迅速地掌握受災狀況，以及製作各式各樣地圖等方面發揮功用。

第一代「大地」從2006年開始服役，一直到2011年完成311大地震（日本稱東日本大震災）的受災觀測後除役。

後繼機型「大地2號」（Daichi 2）在2014年發射升空，透過其不受日夜及天候影響持續進觀測的特點，在發現地形變化、監視熱帶雨林及確認因大地震造成的地殼變動等領域發揮一定功用。

日本 太空 地震

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