中俄艦隊航行白令海後 美發佈新北極國家戰略將與中俄競爭

中俄海軍編隊９月「自由航行」至白令海等水域後，美國拜登政府當地時間週五（7日）發佈一項新的北極國家戰略，宣稱尋求建立一個「和平、穩定、繁榮與合作的北極地區」，同時還提到要與俄羅斯、中國在該地區進行「戰略競爭」。

環球網引述路透等多家外媒報導，據白宮新聞網站發佈的簡介，拜登政府這一新北極國家戰略是對2013年版本的更新，新版本概括了美國未來十年在北極地區的行動計畫，宣稱要更加緊迫地應對氣候危機、引導對可持續發展的新投資，以改善北極地區居民的生計，同時保護環境。

美媒稱，這一戰略包含四大支柱：安全、氣候變化和環境保護、可持續經濟發展、國際合作與治理。

此外，該戰略還談到了所謂「在北極地區日益激烈的戰略競爭」，並提到中國和俄羅斯，聲稱俄中的行為讓競爭變得激烈，而美國的目標是在競爭與緊張局勢中尋求優勢地位。

環球網稱，這不是美國與西方第一次針對中國與俄羅斯拿北極地區說事，渲染其對抗企圖。

今年8月，北約秘書長斯托爾滕貝格訪問加拿大期間聲稱，俄羅斯和中國在北極地區的合作不符合北約國家利益，北約將加強在該地區存在。對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當時表示，俄將斯托爾滕貝格關於有必要在北極擴大部署的言論視為與俄在該地區對立。

8月31日，中國外交部發言人趙立堅也回應表示，北約妄稱中俄合作對北約價值觀和利益構成挑戰，再次暴露了北約輸出冷戰思維、複製陣營對抗的企圖。中國尊重北極國家在北極地區的主權、主權權利和管轄權，一貫本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則，積極與各方開展北極國際合作。

中俄海軍編隊9月到白令海、並首度「自由航行」到美國阿拉斯加阿留申群島等國際水域，陸媒觀察者網曾分析稱，美國控制著全球幾乎所有關鍵海峽，還有許多重要港口，目前只剩白令海峽尚未被其控制。但當氣候暖化，北極航道成為商業航線時，從白令海峽通往北極的北極航道的戰略意義就變得格外重要。