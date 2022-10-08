克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋8日上午發生爆炸，一枚卡車炸彈引爆後造成貨運列車上的七輛油罐車起火，並導致公路部分路段塌陷落入海中，至少3人喪生。俄國政府指控爆炸乃烏克蘭犯下的恐怖攻擊，外界擔心最近在戰場上接連失利的俄國，恐怕會因此升高衝突規模。

俄國總統普亭2014年3月併吞克里米亞後指示建橋，2018年落成，是俄國和克里米亞間唯一陸路通道，當時俄國社會盛讚他達成史達林都未能做到的偉業。

雖然基輔當局並未承認爆炸係其所為，但有官員謔稱：「普亭應該感到開心，因為可不是每個人都能收到如此昂貴的生日禮物」。

普亭7日歡慶70大壽，隔天收到這份「大禮」，他下令成立1個國家委員會，調查事故原因。

俄國反恐委員會表示，往克里米亞路段有卡車司機接受攔查時引爆燃料，火勢造成汽車行駛的公路部分路段受損。克里米亞大橋分為鐵路及公路兩部分，公路僅單向受損，另一方向完好，不過克里米亞和俄國當局已暫時封閉橋梁通行。

烏克蘭總統顧問波多里亞克推文說：「克里米亞，橋梁，開始。所有非法的東西都必須被摧毀，所有被偷走的東西都必須還給烏克蘭，所有被俄國占領的地方都必須將之驅逐。」

烏克蘭執政黨「人民公僕」國會黨鞭阿拉卡米亞在Telegram發文說：「俄國的非法建設開始崩塌及著火，原因很簡單：如果你蓋了個會爆炸的東西，它早晚都會爆炸。」

俄國外交部發言人札卡洛娃在社群平台Telegram發文說：「基輔政權對於民生基礎設施毀損的反應，顯露其恐怖主義本質。」

克里米亞大橋是俄國將燃料運往克里米亞的重要通道，也是俄軍攻擊烏克蘭南部的重要後勤據點，試圖沿著亞速海建立另一條俄國和克里米亞間的陸路通道。

七節車廂燃料燒光讓克里米亞民眾擔憂能源短缺，俄國能源部信心喊話，稱克里米亞儲備量有15天份，政府會想辦法運補。

俄國調查人員8日到橋上勘察受損狀況。（法新社）