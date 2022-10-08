快訊

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（法新社）
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（法新社）

連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋8日上午發生爆炸，一枚卡車炸彈引爆後造成貨運列車上的七輛油罐車起火，並導致公路部分路段塌陷落入海中，至少3人喪生。俄國政府指控爆炸乃烏克蘭犯下的恐怖攻擊，外界擔心最近在戰場上接連失利的俄國，恐怕會因此升高衝突規模。

俄國總統普亭2014年3月併吞克里米亞後指示建橋，2018年落成，是俄國和克里米亞間唯一陸路通道，當時俄國社會盛讚他達成史達林都未能做到的偉業。

雖然基輔當局並未承認爆炸係其所為，但有官員謔稱：「普亭應該感到開心，因為可不是每個人都能收到如此昂貴的生日禮物」。

普亭7日歡慶70大壽，隔天收到這份「大禮」，他下令成立1個國家委員會，調查事故原因。

俄國反恐委員會表示，往克里米亞路段有卡車司機接受攔查時引爆燃料，火勢造成汽車行駛的公路部分路段受損。克里米亞大橋分為鐵路及公路兩部分，公路僅單向受損，另一方向完好，不過克里米亞和俄國當局已暫時封閉橋梁通行。

烏克蘭總統顧問波多里亞克推文說：「克里米亞，橋梁，開始。所有非法的東西都必須被摧毀，所有被偷走的東西都必須還給烏克蘭，所有被俄國占領的地方都必須將之驅逐。」

烏克蘭執政黨「人民公僕」國會黨鞭阿拉卡米亞在Telegram發文說：「俄國的非法建設開始崩塌及著火，原因很簡單：如果你蓋了個會爆炸的東西，它早晚都會爆炸。」

俄國外交部發言人札卡洛娃在社群平台Telegram發文說：「基輔政權對於民生基礎設施毀損的反應，顯露其恐怖主義本質。」

克里米亞大橋是俄國將燃料運往克里米亞的重要通道，也是俄軍攻擊烏克蘭南部的重要後勤據點，試圖沿著亞速海建立另一條俄國和克里米亞間的陸路通道。

七節車廂燃料燒光讓克里米亞民眾擔憂能源短缺，俄國能源部信心喊話，稱克里米亞儲備量有15天份，政府會想辦法運補。

俄國調查人員8日到橋上勘察受損狀況。（法新社）
俄國調查人員8日到橋上勘察受損狀況。（法新社）

克里米亞大橋連接俄國本土和克里米亞。（歐新社）
克里米亞大橋連接俄國本土和克里米亞。（歐新社）

克里米亞 烏克蘭 爆炸 俄羅斯 普亭

延伸閱讀

踢掉埃克森美孚 普亭令俄接管油氣開發計畫

只能靠自己？普亭頒布局部動員令 俄後備軍人怨：裝備皆須自購

普亭70歲生日低調過 白俄總統送了農具當禮物

新聞辭典／普亭核彈恐嚇 核子武器分「戰術性」與「戰略性」

相關新聞

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋8日上午發生爆炸，一枚卡車炸彈引爆後造成貨運列車上的七輛油罐車起火，並導致公路...

烏克蘭為大橋爆炸按讚 俄斥基輔顯露恐怖主義本質

俄羅斯外交部今天表示，烏克蘭對於克里米亞橋（Crimean Bridge）發生強烈爆炸的反應，顯露其「恐怖主義本質」。這...

柬埔寨警方突襲一網路賭博據點 47台灣人被扣查

柬埔寨警方從昨天開始突擊檢查金邊市一個網路賭博據點，據報至少267名外國人被警方扣留調查，其中47人來自台灣

克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的重要橋梁克里米亞大橋今天發生重大爆炸。這座橋是為正在烏克蘭南部作戰俄軍提供補給的重...

泰王慰問托兒所槍擊案罹難者親屬 罕見與民互動

泰國東北部一間托兒所6日發生重大槍擊案共釀38死，當地寺廟今天為罹難者舉行祈禱儀式。泰王瓦吉拉隆功昨天向生還者和遇害者親...

克里米亞橋大爆炸 俄方調查：已有3人喪命

連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的克里米亞橋（CrimeanBridge）今天發生大爆炸，起因疑是一輛貨車爆炸引燃火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。