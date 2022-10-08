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克赤大橋發生卡車爆炸 烏總統府顧問推文：這是開始

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯連結本土與克里米亞半島的克赤大橋8日早上發生卡車爆炸，烏克蘭總統府顧問波多利雅科推文「這是開始」，被俄方指為承認烏方對克里米亞大橋恐攻負責。路透
俄羅斯連結本土與克里米亞半島的克赤大橋8日早上發生卡車爆炸，烏克蘭總統府顧問波多利雅科推文「這是開始」，被俄方指為承認烏方對克里米亞大橋恐攻負責。路透

俄羅斯聯邦國家反恐委員會（RIA）8日表示，連結本土與克里米亞半島的克赤大橋早上發生卡車爆炸烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則推文表示，這是「開始」。

波多利雅科在推文發布了克赤大橋公路橋面塌陷的照片，並且寫道「克里米亞、大橋、開始。所有非法的事物必須被毀、所有被偷的事物必須歸還烏克蘭，所有被俄羅斯占領的必須被驅逐」。

俄羅斯衛星通訊社指出，這是波多利雅科承認烏克蘭對克里米亞大橋的恐攻負責。

據報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯總統普亭已責成總理米舒斯京組建政府委員會，以查明事故的原因，並盡快消除後果，交通部部長薩維列夫與緊急情況部長庫連科夫已根據他的指示前往事故現場。

俄羅斯 烏克蘭 克里米亞 爆炸

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