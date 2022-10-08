克里米亞克赤大橋發生大火 俄國家反恐委員會發布原因

衛報與俄羅斯官媒《RT》8日報導，連結俄羅斯本土與克里米亞半島的克赤大橋早上發生大爆炸。俄羅斯國家反恐委員會（National Anti-Terrorist Committee，RIA）表示，一輛卡車在橋上爆炸。

《RT》在Telegram官方頻道寫到，RIA稱這起爆炸導致行經該橋樑的貨運列車油罐車被引燃。俄羅斯衛星通訊社引述RIA說法報導，「一輛來自塔曼半島方向的卡車在克里米亞大橋的汽車通行處發生爆炸，導致7節前往克里米亞半島方向的列車罐車起火」。

RIA聲明，克里米亞大橋的「2個汽車渡口的橋樑出現部分坍塌，陸地部分上方的拱門沒有受損」。

據報導，目擊者稱這起事件發生在早上6時左右，幾公里外都能聽到爆炸聲響。俄羅斯衛星通訊社指克里米亞鐵路公司證實一列貨運列車過橋時，尾部一節油罐車起火，列車成員沒有受傷，機車連同部分車廂運至克赤站，沒有造成人員傷亡。

從社群媒體流傳的影像顯示，橋上列車至少兩節車廂陷入了熊熊燃燒的大火之中，同時伴隨著巨大的黑色煙柱，其他照片則可見到鐵路橋旁邊的公路橋部分橋面已經塌陷。管理公路橋的「塔曼」道路管理局已表示，跨克赤海峽運輸通道的交通暫停。