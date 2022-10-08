克里米亞「刻赤大橋」發生大火！橋體部分坍塌 黑煙直竄天際

連接克里米亞與俄羅斯的「刻赤大橋」（The Kerch bridge）8日早上6時許發生大爆炸，根據影片顯示，橋上火車至少兩節車廂遭火吞噬，竄出濃濃黑煙，導致橋體部分坍塌，目前橋上交通已中斷，起火原因尚待釐清。

爆炸發生在當地時間8日早上6時左右，俄國官媒塔斯社報導，一名克里米亞官員稱是橋上一列運油火車起火，目前已暫停橋上交通。克里米亞地區領導人顧問克利奇科夫（Oleg Kriuchkov）說，根據初步數據，大橋上發生油箱起火事故，運輸拱門沒有壞，詳細原因還有待調查。

刻赤大橋對俄羅斯具有高度象徵意義，也是俄羅斯軍隊在克里米亞和俄羅斯佔領的烏克蘭南部的重要後勤補給路線。

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) 2022年10月8日