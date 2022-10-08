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愛爾蘭加油站爆炸釀至少3死30傷！救援工作持續、仍有多人受困

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
愛爾蘭警方證實，多尼哥爾郡（Donegal County）一處加油站於當地時間7日下午3時15分許發生大爆炸，不只毀損附近公寓，還造成至少3死30傷，緊急救援行動仍在進行中。截自推特
愛爾蘭警方證實，多尼哥爾郡（Donegal County）一處加油站於當地時間7日下午3時15分許發生大爆炸，不只毀損附近公寓，還造成至少3死30傷，緊急救援行動仍在進行中。截自推特

愛爾蘭警方證實，多尼哥爾郡（Donegal County）一處加油站於當地時間7日下午3時15分許發生大爆炸，不只毀損附近公寓，還造成至少3死30傷，緊急救援行動仍在進行中。

天空新聞網報導，愛爾蘭多尼哥爾郡的克雷斯洛（Creeslough）村外的一間Applegreen加油站發生爆炸意外，根據爆炸現場照片顯示，加油站被炸塌，有幾輛車被埋，後面似乎是一座公寓，也大部分被炸毀。救援行動仍在進行中，據信有多人受困。

愛爾蘭警方指出，目前已知造成三人死亡，救援仍在進行中，目前無法提供更多資訊。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）表示，對多尼哥爾郡和愛爾蘭來說，這是最黑暗的一天。感謝來自西北部和北愛爾蘭的所有緊急服務人員，對現場做出如此迅速的反應，並徹夜展開救援。

愛爾蘭議員達赫蒂（Pearse Doherty）表示，這對一個小鄉村來說非常困難，大家都嚇傻了，並指爆炸發生的下午時段附近相當繁忙，有民眾去郵局和小孩放學等。

爆炸事件發生後不久，萊特肯尼大學醫院一名發言人說，醫院已進入重大緊急狀態，多名傷者需要立即處理，呼籲公眾非必要別來急診室。

愛爾蘭警方證實，多尼哥爾郡（Donegal County）一處加油站於當地時間7日下午3時15分許發生大爆炸，不只毀損附近公寓，還造成至少3死30傷，緊急救援行動仍在進行中。截自推特
愛爾蘭警方證實，多尼哥爾郡（Donegal County）一處加油站於當地時間7日下午3時15分許發生大爆炸，不只毀損附近公寓，還造成至少3死30傷，緊急救援行動仍在進行中。截自推特

愛爾蘭 爆炸 加油站

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