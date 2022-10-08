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5度上太空寫日籍紀錄 若田光一：像回第二故鄉
生涯5度上太空的59歲日籍太空人若田光一，這次寫下日籍太空人太空旅行次數及年齡新高紀錄。他在順利進入國際太空站（ISS）後說，「對我來說就像回到第二故鄉」。
美國國家航空暨太空總署（NASA）這次最新前往國際太空站的行動，名為「耐力號」（Endurance）的「乘龍」（Crew Dragon）太空船經過29個小時飛行後，於美東時間10月6日下午5時1分完成對接。國際太空站是一座實驗室，在距離地球表面上空約420公里的低地球軌道上運行，並且以每秒約7.7公里的速度繞行地球。
日本富士新聞網報導，若田光一在進入國際太空站後說，「很高興能再度回到無重力世界，對我來說就像回到第二故鄉」。
若田光一7日晚間也在ISS發文說，「順利抵達ISS了，從發射到對接都是一趟非常順利的飛行，像是回到了令人懷念的出差地」。
若田光一這次是第5次進行太空飛行，創日籍太空人飛行次數新高；另外，59歲的他也寫下日籍太空人最高齡紀錄。
另外，與若田光一同行的另外3名太空人，都是首次進行太空飛行，可以看到這3名太空人在歡迎儀式上樂在感受無重力空間的樣子。
若田光一接下來將在ISS停留半年左右，預定進行關於未來在月球及火星進行探測時的低重力液體實驗等。
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