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時機敏感！北韓醞釀第七次核試爆之際 試驗場附近發生地震

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時機敏感！北韓醞釀第七次核試爆之際 試驗場附近發生地震

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓氣象局指出，當地時間凌晨2時54分，北韓豐溪里核試驗場東北部一個地區發生2.5級地震。圖為2018年北韓豐溪里核試驗場資料照。美聯社
南韓氣象局指出，當地時間凌晨2時54分，北韓豐溪里核試驗場東北部一個地區發生2.5級地震。圖為2018年北韓豐溪里核試驗場資料照。美聯社

外傳北韓最快將在本月進行核試爆之際，北韓今天清晨發生一場小型地震，地點就位於北韓已知核試驗場的附近，對此，南韓氣象局表示，很可能是自然地震。

路透報導，南韓氣象局指出，當地時間凌晨2時54分，北韓豐溪里核試驗場東北部一個地區發生2.5級地震，根據評估，這是一場自然地震，地震深度約為23公里。

專家認為該地區近年來發生小型地震的位置，是源於試驗場的活動所引起的地質不穩定。首爾和華府官員表示，據信北韓已經在豐溪里試驗場完成第7次核試爆的準備工作，這將會是自2017年以來首次。

南韓議員援引情報機構的資訊表示，北韓可能會在10月16日至11月7日之間進行核試爆，但國防部長李鍾燮說很難預測北韓將會在何時進行新的測試。

北韓 地震 南韓

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