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【專家之眼】北溪破壞事件應被視為人類共同威脅

聯合報／ 張競/中華戰略學會資深研究員
俄國與德國之間的北溪天然氣管線上週發現4處洩漏點，各方都立即認定此係人為故意破壞事件。路透
俄國與德國之間的北溪天然氣管線上週發現4處洩漏點，各方都立即認定此係人為故意破壞事件。路透

9月26日由俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom俄語«Газпром»：Открытое Акционерное Общество)所負責營運，連接俄羅斯與德國輸送天然氣之北溪一號與二號海底管道系統，發生洩漏嚴重事件。

事件發生後，各方都立即認定此係人為故意破壞事件，並完全排除意外事故可能性；但應為此負責主導破壞行動幕後黑手，卻顯然是缺乏共識。各國政府甚至還運用官方發言機制透過媒體放話，相互指責並歸咎於政治敵手。

面對此等人為破壞事件，各國政府缺乏真誠合作共同尋找元凶意願，反而是冷言冷語相互猜疑，此種對立參雜冷漠態度，將是國際社會未來發展最值得擔憂之處。

許多尋常百姓其實並不理解，人類社會隨著科技發展產生多項相互連結網路，而此等網路體系都要藉由各類纜線、管道以及交通隧道相互支持，其中包括全球海域隨處可見，並位於海床表面或是埋藏於底土，甚至是深藏於海溝，傳輸傳統電話與電報信號，建構網際網路與電力輸送系統之海底纜線。

同時還有輸送原油與天然氣等能源產品，甚或是淡水、汙水或是任何流體物質之海底管道；甚至還要再加上為容納鐵公路或是地鐵交通路線，所專門建構之海底隧道。而前述纜線、管道與隧道，都要穿越全球不同國家領海、專屬經濟區以及公海海域，因此自然就構成與商業航運體系平行存在之另類海上交通線(SLOCs：Sea Lines of Communication或是Sea Lanes of Communication)。

此等海底纜線、管道與隧道必須面對多重天然威脅，其中包括海底地殼運動與地形變化，甚至在特定海域因為底土沉積效應產生滑坡現象，更會對其結構與輸送作業產生威脅。至於洋流與波浪衝擊，或是高緯度海域海底所鋪設之纜線、管道與隧道，還可能受到冰層擠壓或是融解後所產生引力破壞，更是家常便飯。

此外就人為方面來說，其中就包括鋪設與既有設施交錯之纜線、管道與隧道時，因為施工佈設所產生破壞效應。漁業活動撈捕與採集過程中，相關漁具所造成意外損傷。船隻錨泊作業時，由錨具與錨鍊碰觸海底設施產生損害。最後就要提到多項軍事活動中，使用水雷、魚雷或水下爆破作業，所造成意外損傷或誤擊。

說起來真是很奇怪，假若運輸船隻在特定海域遭受到不明破壞產生損傷，有可能會影響到商業航運活動，國際社會不論各國都會極度重視國際海域之海上交通線受到威脅，並且各方都會想盡辦法尋找威脅真正源頭，絕不容許任何進行破壞海上交通線之國家或是恐怖組織，能夠讓其輕易躲避過制裁行動。

同時當國際商業海運受到威脅後，必然會在國際經貿界以及金融圈產生市場波動效應，此等經濟誘因亦不容許各國坐視不顧，必然是要積極有所作為，絕不能讓整個破壞事件搞到不明不白，最後沒有下文不了了之，讓背後元凶逍遙法外。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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