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美韓再軍演 「薩德」最快月底運作

聯合報／ 編譯陳韋廷／綜合報導
韓聯社報導，駐韓美軍的「薩德」反飛彈系統最快將在本月底啟動整合運作。(路透資料照片）
韓聯社報導，駐韓美軍的「薩德」反飛彈系統最快將在本月底啟動整合運作。(路透資料照片）

朝鮮半島緊張局勢加劇之際，南韓與美國七日展開有美國航空母艦參加的聯合海上軍演，南韓防長李鐘燮同日接見美國印太司令部司令阿基里諾時，也呼籲該部支持加強韓美聯防力量，以遏制北韓進一步挑釁。

南韓聯合參謀本部說，這項海上演習將在十月七日至八日在南韓東部外海舉行。「我們將持續加強作戰能力，並準備透過與雷根號航艦打擊群的聯合演習，來應對北韓挑釁。」這場演習前，北韓六日向這片海域發射兩枚彈道飛彈，隨後並派遣十二架戰機在兩韓邊境附近飛行，執行罕見的轟炸演習，南韓則派出卅架戰機因應。

雷根號打擊群六日已跟日本和南韓的軍艦舉行聯合演習，對北韓四日試射一枚飛越日本的彈道飛彈做出回應。

南韓國防部在一份聲明中表示，來自韓美日三國的國防高官七日通話討論最新發展，並譴責北韓發射飛彈且同意三國近來的海上演習，已提升他們回應北韓的能力。

阿基里諾在會見李鐘燮時表示，北韓的挑釁嚴重威脅區域安全，並強調印太司令部將積極支持遏制及應對北韓威脅的努力，也將為美韓發展成為全球全面戰略同盟關係提供協助。

李鐘燮也召集高級官員開會，並在全軍主要指揮官視頻會議表示，不能忽視北韓發起聲東擊西式戰術性挑釁的可能性，並要求全軍嚴陣以待應對北韓挑釁。

為反制北韓威脅，韓聯社七日援引消息人士報導，駐韓美軍的「薩德」和「愛國者」反飛彈系統最快將在本月底啟動整合運作，屆時針對北韓彈道飛彈的上升段和末端攔截能力將大幅提升。

消息人士透露，五日從烏山駐韓美軍基地運入星州基地的「薩德」相關裝備，可視為第三階段性能改良工作的最後一環。據悉，這些裝備有雷達、電子設備零件和飛彈運輸車等等。

北韓 彈道飛彈 南韓

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