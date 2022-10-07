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拜登突提核戰威脅 專家：美不會為烏克蘭動用核武

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
俄國普亭暗示動用核武，引發爭議。（美聯社）
俄國普亭暗示動用核武，引發爭議。（美聯社）

美國總統拜登6日發出核警報， 指俄羅斯總統普亭提及使用核武「不是在開玩笑」，世界正面臨古巴飛彈危機（1962年）以來的最大核戰爭威脅。

中通社報導，這一波關於核戰的爭議，最先由俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫提起，他於9月27日在社群媒體平台發文稱，「如果有必要，俄羅斯有權使用核武器」，但設置了前提，即俄羅斯及盟友先受到核武攻擊，或俄羅斯在受常規武器侵略時出現國家生存的威脅。不過，若俄羅斯判斷受威脅的程度超出危險限度，將不會向任何人詢問許可，不會有長時間協商，「這絕對不是嚇唬人」。

對此，軍事專家、香港鳳凰衛視評論員宋忠平同日接受中通社記者採訪時分析，俄羅斯是否動用核武，主要取決於美英及北約會否介入，令俄軍造成重大損失，以及英美這兩個擁核國家會否在俄烏戰場使用戰術核武。兩個條件只要滿足一個，俄羅斯就可能使用戰術核武器來實施報復。　　

宋忠平認為，美國不會為了烏克蘭捲入核戰，而是希望俄烏繼續打下去，消耗俄羅斯。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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