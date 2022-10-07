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拜登稱核戰風險自古巴危機以來最高 美官員卻說機會低

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統拜登。法新社
美國總統拜登。法新社

美國總統拜登6日呼應俄國總統普亭日前不排除對烏克蘭動用核武的暗示，警告核戰爆發的風險堪稱美蘇冷戰年代的1962年「古巴飛彈危機」以來最高。拜登並引用源自新約聖經「啟示錄」的「世界末日」（Armageddon），形容兵凶戰危、毀天滅地的風險。

拜登6日晚間在紐約民主黨參議員競選委員會籌款活動上表示：「自甘迺迪總統和古巴飛彈危機以來，我們未曾面對過『世界末日』的風險如此之高」。

拜登說，「我非常了解」普亭談到使用核生化武器時，他不是在開玩笑；「我們嘗試弄清楚：普亭的下台階是什麼？他會在哪找到出路？他可知道自己處在面子裡子雙輸的局面」？

紐約時報報導，拜登提及的「世界末日」一詞出現在任何一位美國總統言論中都很不尋常。自60年前古巴危機爆發以來，美國總統很少以這麼憂心忡忡的語調談論使用核武的可能性，更別說公開談論「下台階」了。

拜登的警告是直接向民主黨捐款者發表，而非在更正式的場合談論。華府分析家一直在爭論普亭是否會使用戰術核武，彌補在烏克蘭日益增加的軍事損失。動用戰術性核武，稍一不慎就會快速升級至戰略性核武，導致核戰。

這也是拜登為何在6日表示，他認為俄國一旦動用戰術性核武，不可能不導致世界末日的原因。

普亭上周演說時指出，烏克蘭的反攻已在侵蝕俄軍所占領的領土。普亭表示，他將使用「一切手段」捍衛俄國領土，包括俄國在烏東和烏南兼併的四個州。普亭還說，美國總統杜魯門1945年決定在日本投下兩顆原子彈「已經創下先例」。

俄國外長拉夫羅夫7日也表示，烏克蘭戰局的演變「創造出使用大規模毀滅性武器的風險」。

華府官員一直模擬普亭可能決定使用戰術核武，彌補俄軍在烏克蘭失利的狀況。今年2月開戰之初，普亭就已下令俄羅斯核武威懾部隊全面戒備，但目前沒有證據顯示他們真的這麼做。

相對於拜登提出警告，美國官員表示他們不認為此刻和當年古巴飛彈危機一樣擔憂。美國官員表示，普亭使用核武的機會依舊低。

普亭 核武 拜登

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