猜不透金正恩意圖 CNN：美高層官員認缺乏內部可靠情報

CNN報導，就在北韓接二連三發射飛彈之際，美國政府高層官員表示，缺乏北韓內部的可靠情報（Hard Intelligence）削弱了美方確定北韓國家領導人金正恩意圖的能力。

根據報導，北韓最近的飛彈試射造成美方官員越來越擔心金正恩即將監督第七次核試，拜登總統目前藉由派遣「雷根號」航艦前往該區域回應此一歷史性的挑釁程度，美國與南韓則執行了自己的飛彈實彈試射。同時，拜登跟日本首相岸田文雄打了緊急安排的電話，誓言對日益好戰的平壤當局協調出「長期對策」。

白宮官員拒絕詳細交代任何說明逐步升級行動為什麼有所迅速增加的分析或評估，理由則是無法公開談論保密情報，但2位高層知情官員承認，推測金正恩動機的一個核心問題是完全缺乏可靠情報。

曾在拜登政府國家安全會議任職東亞部門主管、現為美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問的約翰史東（Chris Johnstone）說，「我們對北韓常規與飛彈能力的狀態有著相當好的了解，更加困難的是意圖成分。當然，收集是一個更大的問題所在」。

約翰史東表示，「因為北韓所做的很多事情是領導人親自推動，你真的必須進入他的頭腦，這是一個情報難題」。

北韓長期被孤立，且基本上與世界其他地方隔絕，這個現實近年來因新冠疫情變得更加嚴重。此外，北韓缺乏廣泛使用的技術。這些技術不只促進經濟與社會進步，而且還為美國與其盟邦的情報機構提供了收集情資的關鍵窗口與機會。

報導指出，當拜登努力調整避免局勢升級的方法時，前述的狀況使得白宮沒有可以協助預測試驗可能發生的確切時間、或容許更深入了解金正恩思考的這類資訊。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）告訴CNN，「很難知道他的腦海裡面有什麼，以及他如何做出決定，我們從平壤推測情報的能力相當有限」。

約翰史東說，情報界「對他的核心圈子知道不少，對決策如何做出的知道不少，但不管怎麼說，真的就是他。當圈子這麼小，而他們不會離開國家，這是一個相當難的目標」。