泰托兒所遭血洗！25童中22死2重傷 唯一倖存女童嚇壞「眼神呆滯、咬手指」

泰國東北部農磨蘭普府6日發生一起大規模槍擊慘案，34歲前警員潘亞（Panya Khamrab）闖入當地一間日托中心無差別攻擊，造成至少38人死亡、逾10人受傷，而整間托兒所25名幼童中，他就殺害了22人，另有2人受傷搶救中，只剩一名女童毫髮無傷躲過這場血腥殺戮，但事後女童對外露面，完全不發一語，只是呆滯地瞪大雙眼、咬著手指，模樣令人心疼。

日本新聞網報導，這間托兒所中唯一倖存的女童可能內心遭受巨大衝擊，在媒體鏡頭前曝光時，整個人眼神呆滯，雖然在祖母懷裡，但她一句話也不說，只是不停地咬著手指，可見內心陰影之大。

女童的祖母表示，孫女稱自己什麼都沒看到，也沒聽到槍聲，但她從托兒所回家後，就變得沉默不語，跟以前開朗的樣子簡直判若兩人。」這名祖母也難過的表示，本來一開始接到孫女時，只覺得放下心中的大石頭，但只要一想到其他的孩子全遭殺害，就感到非常心痛。

路透報導，倖存逃過一劫的的老師也分享道，「一切都發生得太快。他在砍人。一直砍，都是用刀。他一句話也沒說，趁孩子們在睡覺的時候朝門開槍，他用腳踹窗戶，接著朝門開槍，我以為他進去了，我跑到後面廚房，我嚇傻了，不知道該怎麼辦。」

根據警方說法，在勘察過犯罪現場後發現，槍手試圖闖入托兒所，且主要是用刀作案，殺死了一些孩童，還有幾個倖存下來。接著他出去後開始用槍或刀殺害遇到的人直到回家。

報導指出，這是近代史上單一兇手犯下的大屠殺中，兒童死死傷最慘重的案件之一。喪命孩童年齡範圍在2至5歲間。