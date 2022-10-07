朝鮮半島局勢驟升 美日韓反導彈聯合軍演

（德國之聲中文網）美國五角大樓周四（10月6日）宣布，鑑於朝鮮不斷向日本海附近發射飛彈，美國及其盟友韓國和日本已開始進行三國反彈道導彈演習。

“裡根”號航母戰鬥群、日本兩艘以及韓國一艘驅逐艦已於周三（10月5日）抵達朝鮮半島東部。美國國防部新聞官瑞德（Pat Ryder）告訴記者，此舉在於發出盟友堅定團結、提升協調戰鬥力的信號。

周五，美日韓軍方高層舉行了電話會議，除了譴責朝鮮的挑釁行為外，均肯定三國聯合軍軍有助於提高戰鬥力。

此外，韓國總參謀部周五宣布，韓美兩國海軍另一場軍演於10月7、8兩日在韓國以東海域舉行，“將繼續加強作戰能力，通過有‘裡根’號航母參加的聯合演習做好應對朝鮮挑釁的准備。”

過去數天裡，朝鮮半島局勢驟然緊張。繼周二發射引發日本拉響警報的彈道導彈之後，朝鮮周四（10月6日）再發射兩枚導彈，這已是12天內的第6次，稍後，又派出8架戰鬥機和4架轟炸機進行編隊飛行並接近韓國領空。

韓國空軍立即起飛30架軍機進行“壓倒性”緊急應對，但沒有與朝鮮飛機發生任何沖突。首爾方面拒絕透露更多細節，包括朝鮮戰機飛行距離朝韓邊界有多近。據韓聯社報道，朝鮮空軍在這次飛行途中，還進行了一個小時左右的空對地射擊訓練。報道稱，朝鮮同時投入戰鬥機和轟炸機進行示威以及空對地射擊尚屬首次。

中俄阻止新一輪對朝制裁

周四當天，朝鮮外交部發表聲明，抨擊美國在朝鮮半島附近重新部署航母“對當地局勢穩定構成嚴重威脅”，譴責華盛頓推動安理會召開朝鮮射飛彈會議，稱發射導彈不過是對美韓聯合軍演的正當回應。

安理會會議期間，美國批評中國和俄羅斯阻止聯合國加大制裁力度，事實上助長了金正恩繼續發展核武以及導彈計劃。俄羅斯代表則回應道，新的制裁不過是死路一條。中國代表認為，應當將重點更多放在減緩緊張的建設性方案上。

朝鮮密集試射飛彈的行徑使外界擔心，這個受到國際孤立的國家將繼續發展核武器，不久後也將進行2017年以來擱置的核彈試射。不過，五角大樓研判認為，雖然朝鮮正在進行一些准備，但是不確定，朝鮮是否計劃進行核試驗以及何時進行。

（路透社、美聯社等）

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