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泰托兒所槍擊奪38命！救援隊心痛曝「滿地童屍」大批粉色棺材運出

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
救援人員將喪命的幼童遺體放進鑲上金邊的粉色和白色棺材內。法新社
救援人員將喪命的幼童遺體放進鑲上金邊的粉色和白色棺材內。法新社

泰國東北部農磨蘭普府6日發生一起大規模槍擊慘案，34歲前警員潘亞（Panya Khamrab）闖入當地一間日托中心無差別攻擊，造成至少38人死亡、逾10人受傷，且其中有22名死者為幼童。槍擊案發生後，救援人員將喪命的幼童遺體放進鑲上金邊的粉色和白色棺材內，並將這些棺材陸續抬上卡車載離，場面一片哀戚。

路透報導，泰國副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在現場雙手合十、低著頭，並說「所有泰國人以及全世界所有知道這件事的人，都會感到非常的沮喪和悲傷」。

潘亞因吸毒於2021年遭警方免職，6日當天才剛參加完一場有關指控他吸毒的法庭聽證會，聽證會結束後，他便持槍和刀衝進磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）的一間托兒所濫射濫砍，接著回家殺害自己的妻小後自盡。

領導首批到達現場的救援隊隊長皮亞拉克（Piyalak Kingkaew）說，「沒有人希望這種事發生，也沒有人想看到這個場景，實在令人痛心。雖然我們已經習慣看到大量屍體，以前也曾經歷這種情況，但這次事件仍讓人無比痛心。」他也描述了現場畫面，當時孩子們滿身是血躺在教室內，他們當時正在睡午覺，這群喪命的幼童年齡僅介於2歲到5歲之間。

救難人員稍早將裝著遇難者遺體的棺材移至當地醫院太平間。法新社
救難人員稍早將裝著遇難者遺體的棺材移至當地醫院太平間。法新社

泰國 棺材 吸毒

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