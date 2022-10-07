生育率全球最高！尼日的超高出生率，其實有許多無奈的悲歌

相比台灣的生育率全球最低，尼日的生育率可是全世界最高的，但這麼高的生育率也面臨了許多嚴重的問題。

隨著科技的進步、產業的發達、生活福祉的改善、醫療體系的健全，許多已開發國家基本上都會面臨生育率過低、少子化、人口老化的挑戰──這牽動著未來國家可能產生的人口結構問題，勞動力短缺和長期照護的困難，衝擊將十分巨大。

根據美國（USA）中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）統計，一般已開發國家的生育率，至少須達到約2.00，才能維繫出生和死亡的水平，在世代交替的輪迴下，維繫國家正常的發展與運作。

倘若一個國家，其生育率低於2，意即每位婦女一生孕育不到2個孩子，代表該國將面臨少子化危機；但若一個國家的出生率遠遠高於2、甚至還超過5，這往往未必代表是件好事，而是未開發國家普遍面臨的辛酸悲歌……

全球生育率最高的國家 幾乎全部在非洲

在中央情報局所統計之全球出生率數據裡，全世界出生率最高的5大國家，分別是尼日（Niger）、安哥拉（Angola）、剛果（Congo）、馬利（Mali）與查德（Chad），生育率分別為6.82、5.83、5.63、5.54與5.46不等，基本上每位婦女一生都會生超過5個小孩。

事實上，你也許不難發現，在全球出生率最高的國家裡，全部都是非洲國家，甚至是全球前15名的國家裡，有14個國家就來自於非洲，超高的出生率除了代表著根本性的節育問題，它還牽涉無數令人感傷的無奈。

以尼日為例，為什麼這個國家，出生率可以這麼高？

1、避孕觀念的不足與費用的高昂

對已開發國家的人民來說，避孕行為可說是再平常不過的事，無論是保險套、避孕藥、避孕器、結紮等方式，都能非常有效避免非計畫性懷孕的意外出現；但對於未開發國家的人民，他們往往在生活條件上就已經非常拮据，更遑論政府根本不可能推出避孕補貼政策、推廣節育教育、發送保險套等，生育率自然居高不下。

此外，由於在已開發國家，教養一個孩子的成本通常非常高，這包含了教育、養育、生育等任何物質上的需求和花費，因此避孕成了許多夫妻非常重視的關鍵；相反的，未開發國家的孩子生養教育成本，就比先進國家低上非常多。

2、勞動人口的需求

在尼日這種經濟發展緩慢、人口主要以農業構成的社會裡，「人」反而是每個家族裡面最重要的經濟來源，有人就代表著有勞力，彼此能負擔家務、分擔工作、共同完成農務上的需求和方向。

因此在傳統觀念上，他們普遍保持著多生多育的理念，大的孩子可以幫忙照顧小的孩子、小的孩子可以照顧更小的孩子；加上國家的社福體系幾乎是停滯，不少夫妻為了預防老邁時沒有人可以照顧，都會選擇生更多的孩子來養兒防老，這是已開發國家不太可能發生的事。

3、嬰兒死亡率極高

根據中央情報局的統計，在尼日的嬰兒死亡率，每1000個嬰兒就有66.81例死亡，而在台灣，每1000個嬰兒僅有約3.97例死亡，這個數字相差了16.82倍；而尼日的出生時預期壽命為60.09歲，台灣的出生時預期壽命為81.16歲。

在死亡率極高和預期壽命都較為短的狀況下，尼日的家庭只能生更多的孩子，以冀望他們的存活率能提高。

嬰兒死亡率之所以會這麼高，在於醫療系統的不全和衛生環境不佳的結果，像是尼日的公共衛生支出僅佔國家總預算的5.7％，甚至醫師密度是低到每1000人僅有0.04位醫生照顧。

4、教育程度較低

雖說教育程度未必是影響出生率高或低的關鍵，但確實高學歷或正在職場打拚的女性，她們的平均結婚年齡和生育年齡都會高上未開發國家許多。舉例來說，尼日的女性平均第一胎懷孕年齡是18.5歲，而全國15歲以上、可以讀寫的識字率，僅有35.1％，女性更是低到只有26.7％。

相反的，像是新加坡（Singapore），就是一個出生率極低的國家，不過它們普遍不是收入不高、養不起孩子的原因所導致，而是在工作機會多、發展前途光明的條件下，許多女性將生活重心都留在事業上，在工作壓力大的情況裡，自然漸漸晚婚，而不是把目標留在養育孩子身上。

5、尼日人口有一半竟不滿15歲

由於尼日的人口成長率是世界上最高的，專家預估到到2050年，尼日的人口將增加近兩倍、突破6300萬。

而一半的尼日人口年齡在15歲以下，這比例遠遠高於其他任何國家──尼日0到14歲人口占比50.58％、15到24歲人口占比19.99％、25到54歲人口占比23.57％，而65歲及以上人口佔比僅有2.68％。

反觀台灣，0到14歲人口占比12.42％、15到24歲人口占比11.62％、25到54歲人口占比高達45.51％，而65歲及以上人口佔比也多達15.72％，和尼日的狀況有著天壤之別。

專家表示，在一個失業率極高的開發中國家，人口的膨脹會讓政府面臨更多的壓力──加上極端不平等、生活水準極低和資源分配不均的狀況下，恐怖分子經常會在這個時候滲透於青年的生活中，這加劇了難民的數量，也從根本上導致了更多問題的產生。

（本文出自2022.10.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）