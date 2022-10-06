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諾貝爾文學獎得主安妮‧艾諾 偷情日記改編電影「情慾告白」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2022年諾貝爾文學獎頒給法國作家安妮•艾諾。（取材自諾貝爾獎官網）
2022年諾貝爾文學獎頒給法國作家安妮•艾諾。（取材自諾貝爾獎官網）

諾貝爾文學獎新科得主安妮‧艾諾（Annie Ernaux）作品在台灣有四本中譯本，但皆為2003、2004年出版，且多已絕版。然而根據她真實日記「沉淪」改變的法國電影「情慾告白」一月甫上演。故事源自安妮‧艾諾的真實經歷，描述在巴黎一流大學任教的女主角，和小10歲的已婚俄羅斯男子維持一年多的婚外激情。小說家、台北藝術大學兼任講師朱嘉漢表示，安妮‧艾諾擅長用社會觀念寫小說，寫的是自己、卻又不是私小說，而是用小說筆法重新解構自己與周圍的人。這種「自我虛構」的寫法相當迷人，在台灣卻是有待耕耘的寫作類型。

「沉淪」2004年由皇冠出版社出版。書籍介紹這是法國名作家安妮．艾諾歷時一年多的真實私人日記，「翻開它，火一般熱烈奔放的情與慾，赤裸裸地呈現眼前。儘管這個令她瘋狂迷戀的男人是有婦之夫，儘管這段戀情一開始便注定沒有結果，但她仍深深耽溺其中，無法自拔，只能將內心的一切不安與掙扎藉著這本日記傾訴。」

皇冠總編輯許婷婷表示，皇冠出版安妮‧艾諾兩本小說「位置」與「沉淪」，但都是2003、2004年左右出版，如今皆已絕版。但今年「情慾告白」在台灣上演時，電影片商找上皇冠，她又回頭去看安妮‧艾諾。她認為，安妮‧艾諾的文筆特別，創作都是來自自身體驗。如「沉淪」是她自己在1988年所寫的日記，當時和已婚俄國人發生不倫戀，自己寫成電影「情慾告白」。她認為，安妮‧艾諾的作品沒有誇張的誇飾，真實面對自己的情感「簡潔卻感到文字的魅力」。如今摘下諾獎，皇冠也打算重新續約安妮‧艾諾的書籍。

朱嘉漢曾就讀法國高等社會科學院社會學博士班。他表示，安妮艾諾身兼社會學者和作家，她的書寫同時是自傳也是社會學觀察，「彷彿也站在一個社會學家的位置，對於自己的社會位置，身為一個小鎮雜貨店女兒、一個西方社會女子，所具有的感受、記憶與實踐，進行各種精準的分析。」而透過社會學者精準的書寫，安妮‧艾諾的創作不會被視為混淆了自傳與小說，或是新聞、社會學研究等非虛構的文類。

朱嘉漢形容這種書寫是「自我的社會學式傳記」或「自我虛構」。他表示，安妮艾諾在這塊領域是先鋒者，突破文學語言和社會學語言的分界，但這種寫法在歐洲也流行了幾十年，台灣卻幾乎無人嘗試。希望透過安妮艾諾摘下諾貝爾文學獎，可以讓台灣小說創作者注意到這片文學領域的空白。

諾貝爾獎

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