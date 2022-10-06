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兒推文揚言入侵肯亞 烏干達總統致歉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
烏干達總統的兒子亂發文要向肯亞開戰，讓父親將其免職止血。（Photo from @mkainerugaba on Twitter）
烏干達總統的兒子亂發文要向肯亞開戰，讓父親將其免職止血。（Photo from @mkainerugaba on Twitter）

社群軟體亂發文，使烏干達肯亞差點開戰！烏干達總統穆塞維尼5日針對48歲的兒子坎納魯格巴在社群媒體發文說要入侵肯亞的行為，向肯亞總統魯托表達歉意，並免除他兒子陸軍指揮官的職務。坎納魯格巴在推特有60萬追蹤者，因此他的發言差點引發兩國開戰，且語氣輕挑讓總統爸爸不得不低頭道歉。

把將軍兒子免職

根據《英國廣播公司》報導，社群媒體坐擁超過60萬粉絲的坎納魯格巴在3日於推特發文，對於肯亞前總統甘耶達無法連任第三屆表達惋惜之意，然後還說只需要2個禮拜就可以攻陷肯亞首都奈洛比，被輿論批評後，他還要肯亞人「放輕鬆」，因為他父親（總統穆塞維尼）不會讓他這麼做，語氣顯得非常輕佻。

肯亞對此並未表示回應，但烏干達外交部5日發表聲明表示，很珍惜與肯亞的雙邊關係，兩國是兄弟之邦。穆塞維尼也已經向肯亞今年新上任的總統魯托表達歉意說，官員，尤其是軍官如此發言，是非常不適當的。他還將兒子免除其陸軍指揮官的位置，但仍讓他擔任軍隊的高級顧問。

總統家族壟斷政治

坎納魯格巴過去就以喜歡發表爭議性言論聞名，包括表態支持俄羅斯入侵烏克蘭，還有衣索比亞境內叛軍提格瑞解放陣線，甚至還要送給義大利極右派女總理梅洛尼100頭母牛，毫不避諱的表達他對於梅洛尼的欣賞。他近年來對於烏干達政局的參與也愈來愈深，令外界擔憂。

ABC新聞網》提到，也有些民眾以開玩笑的方式轉推他的推文。穆塞維尼統治烏干達超過40年，所屬政黨在烏干達議會319席中掌握205席，該國政府被NGO評為世界上最腐敗的政府之一。

對於這系列推文爭議，反對黨領袖韋恩也有發文諷刺坎納魯格巴，將烏干達當成自己私有財。

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烏干達 肯亞

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