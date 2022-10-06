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衣索比亞內戰將談判 人道危機可望終結？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在非洲聯盟協調下，衣索比亞內戰雙方正式決定要坐到談判桌上和解。（Flickr）
在非洲聯盟協調下，衣索比亞內戰雙方正式決定要坐到談判桌上和解。（Flickr）

衣索比亞的內戰結束迎來曙光，在非洲聯盟、南非等國的努力下，衣索比亞政府與武裝組織提格瑞解放陣線5日達成停火協議，將於南非舉行和平協議談判。因為衣索比亞政府修憲，限縮地方政府的自治權限，引發提格瑞省不滿，內戰讓提格瑞省面臨嚴重飢荒危機，各國都很關注。

正式決定停戰

根據《半島電視台》報導，自2020年爆發至今的提格瑞戰爭將暫時畫下休止符，在非洲聯盟的奔走下，衣索比亞政府與提格瑞解放陣線將於南非正式進行第一次和平談判，之前都是雙方各自宣布停火或私下協調，但各方都未遵守承諾，導致打打停停的局面。

總理阿比的國安顧問侯賽因發文表示，政府同意在符合和平解決衝突與無預設條件下進行談判；提格瑞軍方的領導人格布雷麥可則發聲明說，已經準備好談判，但希望非洲聯盟能提供更多細節，包括觀察員與保證國等資訊，讓談判有好的開始。

人道危機嚴重

2020年，由於阿比政府宣布要修憲，擴張中央政府權力，控制提格瑞省的提格瑞民族解放陣線不滿中央政府過度擴權、壓迫提格瑞人的人權，因此決定起兵反抗，衣索比亞政府則以中斷網路、用電與糧食進口等公共服務進行制裁，導致提格瑞省出現嚴重的人道危機。

另外，由於提格瑞省靠近厄利垂亞，因此該國也有捲入相關紛爭，由於衣索比亞是非洲人口第二多的國家（1.15億），相關衝突也引發非洲聯盟關注。《美國之音》報導也提到，美國與歐盟過去也多次呼籲內戰雙方要舉行談判以結束內戰，讓因戰爭流離失所的難民獲得安置。

據聯合國統計，提格瑞境內約有1300萬人需要食物援助、上百萬人因戰亂失去家園，當地不管是食物、燃料與醫療資源都相當短缺，極需國際人道救援。

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