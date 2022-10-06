泰國日托中心爆大規模槍擊 至少28死、槍手仍在逃
英國BBC報導，泰國警方表示，東北部廊莫那浦府（Nong Bua Lamphu）一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成28死。槍手仍在逃。
泰國警方表示，死者包括孩童和成人，槍手目前還在逃，做案動機尚不清楚。據稱槍手是近期遭解雇的警官，但相關消息尚未證實。
泰國很少發生大規模槍擊，最近一次是在2020年，一名軍人在泰國東北部、距離曼谷市區250公里的呵叻市掃射，造成21死、數十人受傷。
[Breaking] Multiple fatalities were reported from a shooting at a childcare center in Nong Bua Lam Phu, Thai news reported.— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) 2022年10月6日
The alleged shooter was reportedly a former police officer but there was no confirmation yet.#Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/Lgs485UBJP
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