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泰國日托中心爆大規模槍擊 至少28死、槍手仍在逃

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成28死。槍手仍在逃。圖／擷取自推特
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成28死。槍手仍在逃。圖／擷取自推特

英國BBC報導，泰國警方表示，東北部廊莫那浦府（Nong Bua Lamphu）一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成28死。槍手仍在逃。

泰國警方表示，死者包括孩童和成人，槍手目前還在逃，做案動機尚不清楚。據稱槍手是近期遭解雇的警官，但相關消息尚未證實。

泰國很少發生大規模槍擊，最近一次是在2020年，一名軍人在泰國東北部、距離曼谷市區250公里的呵叻市掃射，造成21死、數十人受傷。

泰國 槍擊

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