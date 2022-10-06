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泰國托兒所慘案…至少28人遭開槍射殺 兇手在逃竟是「前警官」

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泰國托兒所爆慘案！至少28人遭殺害 兇手竟是「前警官」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國一位前警官6日在幼童日托中心開火射擊，至少28人慘遭殺害。照片翻攝：Twitter / Khaosod English
泰國一位前警官6日在幼童日托中心開火射擊，至少28人慘遭殺害。照片翻攝：Twitter / Khaosod English

泰國警方表示，一位前警官6日在幼童日托中心開火射擊，至少28人慘遭殺害。

BBC報導，這起事件發生在泰國東北部的農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu），警方指死者包含了成人與小孩。槍手開槍與刺傷大人小孩，現在仍在逃跑，行兇原因仍不清楚。

泰國 槍擊 托兒

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