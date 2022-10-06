泰國托兒所爆慘案！至少28人遭殺害 兇手竟是「前警官」
泰國警方表示，一位前警官6日在幼童日托中心開火射擊，至少28人慘遭殺害。
BBC報導，這起事件發生在泰國東北部的農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu），警方指死者包含了成人與小孩。槍手開槍與刺傷大人小孩，現在仍在逃跑，行兇原因仍不清楚。
At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR— rajni singh (@imrajni_singh) 2022年10月6日
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