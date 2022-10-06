泰國托兒所爆慘案！至少28人遭殺害 兇手竟是「前警官」

「OPEC+的減產與隨之上漲的油價，將是拜登的巨大挑戰。」石油輸出國組織與產油盟國（OPEC+）5日宣布將每天減產200萬桶石油，引發市場擔憂本已回落的國際油價重新上漲，而對受通貨膨脹所苦的全球經濟而言，石油減產代表著又一次的打擊。美國總統拜登已對減產決定表達失望與不滿，此前拜登為抑制油價竭盡心力，包括力促沙烏地阿拉伯增產、不惜與人權爭議纏身的沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼（MBS）碰拳示好、以及釋出大量美國戰略儲油等等，如今OPEC+的減產可說是拜登在外交與經濟上的巨大挫敗，美國民主黨在11月期中選舉選情也勢必受到衝擊；目前，白宮已轉而設法減低OPEC+對油價的影響，以及提高美國自身的石油供應量。

2022-10-06 15:10