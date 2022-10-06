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SWIFT推出全球央行主權貨幣網路藍圖 因應數位未來

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸已在實際世界實驗數位人民幣。美聯社
中國大陸已在實際世界實驗數位人民幣。美聯社

全球金融通訊體系環球銀行金融電信協會（SWIFT）在歷經八個月以不同技術和貨幣實驗後，發布全球央行數位貨幣（CBDC）藍圖。

路透報導，這項實驗除了有法國和德國央行參與，滙豐銀行（HSBC）、渣打銀行、瑞士銀行等跨國銀行也都參加，評估CBDC的國際用途、甚至是否能在必要時轉換為法定貨幣。全球約90%的央行都正在實驗或評估CBDC，多數央行都不想被比特幣等加密貨幣甩在後台，但都還在了解技術的複雜性。

SWIFT的實驗測試了分散式帳本技術（DLT）等不同的CBDC基本技術，並且和花旗銀行、清算業者Clearstream與北方信託公司（Northern Trust）等業者，個別實驗「代幣化資產」－也就是把股票和債券等傳統資產，轉化為能發行且即時交易的數位代幣。

SWIFT創新主管Nick Kerigan表示，這項實驗就像自行車的兩個輪子，而SWIFT的線路連結扮演「鍊條」角色，由14家央行和商業銀行相互對話，一如現行的金融通訊功能一般，未來一年將進行更多先進測試。

SWIFT的構想是，在CBDC的使用規模擴大後，銀行業者可能只需要一條主要的全球連結，不必各自彼此連線、需要上千條連結。Nick Kerigan說，SWIFT認為需要的連線數量會少得多，因此可能只要更少的節點，就能達成更高的效率。

目前各界認為，若CBDC能滿足政府和個人的特定需求，將是一大進步，但也面臨隱私權和監督等疑慮。

巴哈馬和奈及利亞等國家都已推出CBDC，中國大陸更已在實際世界實驗數位人民幣，國際清算銀行（BIS）也持續推動跨國試驗。

SWIFT的優勢在於現有規模龐大，目前逾200國的超過1.15萬家銀行和基金業者，都使用其服務。這個機構在金融圈外原本沒甚麼人知道，但在西方為了制裁俄羅斯、把俄國金融機構切斷於SWIFT網路外之後，變得家喻戶曉。

Nick Kerigan說，這種情況也可能發生在新的CBDC系統上，但認為這不會阻止各國加入，因為多數央行只是提供自家發行的CBDC資訊，希望迅速和其他國家互聯。

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