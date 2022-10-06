彭博：台灣碳費遠低於IMF主張的水準 不足以推動減碳

彭博資訊報導，台灣可能將碳費設定在每噸10美元左右，雖然高於大多數鄰近國家，但仍低於國際貨幣基金（IMF）認為能阻止氣候變遷所需的水準。

環境保護署署長張子敬周三在立法院表示，政府「有可能」將碳費設定在每噸台幣300元（約9.54美元）以上。 最終價格要等氣候變遷因應法修法完成，且與關鍵產業協商之後才能確定。

他目前提出的碳費水準低於南韓，但比起日本和新加坡高出不少。

根據IMF，全球近50個國家現正通過交易市場機制或稅收，進行碳定價，大概涵蓋了三分之一的碳排放。IMF表示，到2030年，一噸二氧化碳當量的平均價格必須在75美元左右，才能有效控制全球暖化，但目前才6美元。

追蹤全球氣候風險的非營利組織Germanwatch說，台灣的煉油、塑膠和水泥業都有重要地位，消耗的電力主要來自燃煤和天然氣發電廠，是亞洲人均溫室氣體排放量最高的國家之一。

根據彭博資訊，亞洲的碳市場和稅收大多未能對環境產生實質影響。日本2012年成為此區第一個徵收碳費的國家，但每噸二氧化碳當量僅289日圓（2 美元）。新加坡碳費為每噸5星元（3.52美元），南韓是25,400 韓元（18.11美元），約為歐盟水準的四分之一。