澳智庫：中國欲以假訊息影響索羅門群島輿論

澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）週三（10月5日）發布一份報告指，中國共產黨自2021年11月便試圖透過各種假訊息與錯誤訊息行動來影響索羅門群島與中國相關的公共討論，其中一個目的是要壓制與中國共產黨立場相牴觸的訊息。

報告指出，自2021年11月索羅門群島首都爆發騷亂後，中國共產黨利用媒體與假訊息試圖影響索羅門公眾對安全問題與西方國家的看法。報告作者強森（Blake Johnson）寫道：「這些信息與中國共產黨的區域目標一致，也就是著重在破壞索羅門群島與美國跟澳大利亞等國現存的關係。」

報告指出，在騷亂後，中國試圖指責澳大利亞、美國與台灣煽動這場騷亂。在事件發生後的幾週，中國政府還嘗試推動另一種說法，那就是「別有用心的外國勢力」意圖抹黑索羅門群島與中國的關係。

今年3月底中國與索羅門群島準備簽署安全協議的消息曝光、引發爭議之後，中國政府隨即批評澳大利亞與美國干預索羅門群島事務，稱美澳的作法為「威脅」跟「霸凌」，並質疑兩國並非真正對支持索羅門群島發展感興趣。該報告表示，中國政府在索羅門群島推動有關說法，「相關指責在中國官媒與官方聲明中出現的頻率在安全協議內容曝光後，極速地上升。」

此外，報告指出中國共產黨也透過一些常規外交途徑傳遞意在影響索羅門群島公眾認知的訊息。比如透過黨媒、官方出版物、索羅門群島當地媒體與社交媒體上的小群組來放大特定個人或親中共的內容。

報告共同作者鄧恩（Joshua Dunne）在接受德國之聲訪問時表示，中共在索羅門群島推動的宣傳行動，應該不會在短期內製造任何恐慌，因為這些行動都是長期戰略。不過各種跡像顯示，索羅門群島是中國共產黨關注的其中一個焦點，北京也會努力抓住機會，試圖在特定議題上動搖輿論。

他說：「雖然中共的假訊息行動不是只有聚焦在太平洋地區，但這個地區是一個有趣的案例。臉書在索羅門群島的網絡環境中，佔有主導地位，所以大多數能上網的當地民眾都透過臉書與臉書群組分享的文章來了解外部世界，但這也讓他們特別容易受到中國假訊息行動的影響，因為中共這些行動需要聚焦的目標很小，他們可以真正專注於索羅門群島網絡環境中的特定使用者。」

透過在地媒體進行宣傳行動

ASPI的團隊在報告中指出，中國共產黨在索羅門群島使用的所有訊息渠道中，當地媒體的網上滲透率與互動率最高。報告指出：「由中共官員撰寫、發表於索羅門群島當地媒體的文章，是在索羅門群島訊息環境中宣傳中共言論最有效的管道。」

另一方面，《環球時報》與《人民日報》等官媒雖然能有效闡述中國共產黨的論述，但這些內容在索羅門群島的訊息環境中，似乎很難產生影響或成功滲透。報告指出：「這些內容很少被分享至臉書上的公共群組。即便被分享至這些群組，接收到的大多是反中國的評論。」

此外，與中國政府在索羅門群島當地發布的新聞稿與社論不同的是，中國官媒的文章很少被索羅門群島當地媒體轉載，因為當地媒體更喜歡西方媒體的內容。而ASPI團隊針對相關臉書評論的研究也顯示，當地臉書上與索羅門群島騷亂跟中索安全協議內容相關的評論，最常見的是批評中國與索羅門群島政府的評論。

但在這兩起事件發生後的數週，臉書上反中國的評論數量下降，親中與反西方的評論數量上升。其中，在中索安全協議內容被洩漏後，在臉書上的反西方評論中，居民大多使用中國共產黨論述中會出現的詞彙，包含「霸凌」，而當地的政治評論員也批評美國做的太少，或未解決瓜達爾卡納爾島的未爆彈藥問題。

ASPI團隊在報告中寫道：「中國大使館與索羅門群島的幾家媒體有著緊密的聯系。在整個太平洋地區，有越來越多的證據表明，中國外交官施加壓力，影響當地的出版物，控制新聞發布，希望藉此支持中共論述。這種壓制活動可能在中國共產黨的信息行動中起到了關鍵作用。」

報告中提到中國共產黨在去年索羅門群島首都騷亂後，運用臉書社團來擴大中國官媒文章的影響力。該社團內的文章主要宣傳與中國互動的好處，並鼓吹索羅門群島放棄與其他盟國的關係。ASPI團隊指出：「我們發現部分索羅門群島的決策者或記者跟中國-索羅門群島友好協會有聯繫。當中，有許多人在臉書分享跟中共在索羅門群島一致的論述。該友好協會與中共在太平洋地區論述間的關係應該接受進一步調查。」

索羅門群島該如何應對？

ASPI的鄧恩告訴德國之聲，中共在索羅門群島執行的總體戰略與其在其他地方所執行的戰略十分相似。他說：「中共不僅試圖通過廣泛的言詞來說服普通民眾，也試圖利用具體事件來啟動假訊息機器。」

鄧恩表示，ASPI團隊在報告中列出幾項建議，包含確保索羅門群島當地媒體的財物獨立性，因為當地媒體長期缺乏外部資金來源，而中國共產黨非常願意提供相關資金。他說：「沒有財政獨立，你就不能指望索羅門群島的媒體以一個公平、公正與完全合法的視角去描繪當地發生的事情。我們提出的其中一個建議是，國際社會應該讓索羅門群島公眾與記者接受更多培訓，讓他們了解如何識別哪些內容與用詞是中國政府發起的訊息行動。」

他告訴德國之聲，若索羅門群島的記者能與其他太平洋島國的同業有效交換意見，他們可以對中國的假訊息行動做出更有效的回應。鄧恩也認為，澳大利亞的智庫與政府能在相關訓練中，提供有用的建議。他說：「澳大利亞智庫與政府能針對中國的假訊息行動與索羅門群島當地媒體展開好的合作，確保最終有好的成果。」

中國官方多次指控ASPI受美國國務院資助，從事「反華」項目。ASPI則否認對中國採取特定立場。

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