批美航母威脅朝鮮半島 平壤再射兩導彈

朝鮮週四（10月6日）再次發射兩枚彈道導彈。韓國軍方表示，偵測到兩枚短程彈道導彈從平壤的三石地區向東海（也稱為日本海）發射。

這是平壤在短短12天內第6次發射導彈，也是在向日本上空發射一枚中程彈道導彈（IRBM），促使東京發布罕見的疏散警告後，再次發射導彈。韓國參謀長聯席會議透過一份聲明表示，韓國軍隊已加強監測和監視，並與美國協調，保持最佳準備狀態。

日本海上保安廳也證實朝鮮6日發射了兩枚潛在的彈道導彈。根據路透社報導，日本防衛大臣濱田靖一表示，朝鮮發射的第一枚導彈可能飛至約100公裡的高空，射程350公裡；第二枚導彈高度估計為50公裡，射程800公裡，很可能以不規則的軌跡飛行。

濱田靖一表示，朝鮮近期許多短程彈道導彈（SRBMs）被設計成在較低的彈道上飛行，並有可能進行機動操作，使得探測和攔截變得更複雜。他也批評，朝鮮今年初以來「無情地、單方面地升級其挑釁行為」，已透過在北京的代表團向朝鮮提出「強烈抗議」。

日本首相岸田文雄則向媒體表示，平壤近期一系列導彈試射令人無法接受。他說：「自9月底以來的這段短暫時間裡，這已經是第六次了。這絕對是不可接受的。」

劍指美國與聯合國

聯合國安理會5日召開緊急會議，討論平壤此前在日本上空發射導彈的「高度挑釁行為」。路透社及法新社報導，朝鮮此次的導彈試射舉動是對美軍航母重返朝鮮半島以及聯合國安理會會議的最新回應。

朝鮮外交部6日發表聲明，抨擊美國重新部署航母「對朝鮮半島局勢的穩定構成嚴重威脅」，並譴責美國在聯合國安理會談論平壤的「朝鮮人民軍對南朝鮮的公正反擊措施」。

最近幾週，韓國、日本和美國加強了聯合軍事演習，包括大規模海軍和反潛演習。美國5日表示，決定將美軍尼米茲級核動力航母「裡根號」重新部署至朝鮮半島，在不到一個月內進行第二次訪問。

「裡根號」此前於9月23日停靠韓國釜山，並在9月底參與韓美日聯合軍演，其後駛離東海。美國宣布將「裡根號」重新部署至朝鮮半島，被視為對朝鮮近期頻射導彈的回應。

平壤4日發射了一枚飛經日本領空的彈道導彈，其飛行距離被認為可能是朝鮮歷來所有試射中最長的距離。路透社援引韓國軍事專家寫道，該彈道導彈很可能是2017年宣佈的火星-12，當時朝鮮聲稱該導彈能夠威脅到關島。

對此，日韓美當時皆發聲譴責，美國並要求召開聯合國安全理事會緊急會議。

美國的會議請求得到了英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭的支持。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德說（Linda Thomas-Greenfield）在5日的會議上呼籲，應加強對朝鮮的制裁力度，而不是考慮制裁減免。她也指控，中俄在聯合國為朝鮮的「不良舉動」護航。

中俄聯手挺朝鮮

中國是朝鮮的長期盟友和經濟援助國。聯合國安理會會議上，北京指責華盛頓挑起了金正恩政權近期一系列的發射活動。

中國駐聯合國副大使耿爽稱，朝鮮近期的導彈發射活動與美國及其盟國在該地區進行的軍事演習「密切相關」，並指責美國 「毒害了區域安全環境」。

中國和俄羅斯在5月否決了美國在安理會提出對朝鮮實施新懲罰的決議，此前安理會曾在2017年一致通過對朝鮮實施嚴厲的制裁。

路透社報導，幾個月來，安理會在應對平壤的核野心問題上一直存在分歧，俄羅斯和中國站在同情的一方，安理會的其他成員則力主進行制裁。有分析人士認為，平壤抓住了聯合國陷入僵局的契機，打算進行更具挑釁的武器試驗。

美韓官員這幾個月以來也一直警告，平壤可能在10月16日中共舉行二十大之後，進行另一次核試驗。

朝鮮領導人金正恩此前已經宣布，朝鮮成為一個「不可逆轉 」的核國家，從而掐斷了無核化談判的可能性。

（路透社、法新社）

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