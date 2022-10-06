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俄羅斯太空人也在內！SpaceX向國際太空站發送載人太空船

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
在美俄的緊張局勢加劇之際，SpaceX已將新一批太空人員送往國際太空站，其中包括一名俄羅斯太空人。法新社
在美俄的緊張局勢加劇之際，SpaceX已將新一批太空人員送往國際太空站，其中包括一名俄羅斯太空人。法新社

在美俄的緊張局勢加劇之際，SpaceX已將新一批太空人員送往國際太空站（International Space Station），其中包括一名俄羅斯太空人。

華爾街日報報導，此次行動發生在美東時間5日中午12點左右，SpaceX使用可重複使用的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭向國際空間站發射載有4名太空人員的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船。

太空船在起飛不久後便與火箭分離，隨後啟動自身引擎將「飛龍號」送往國際空間站，預計將在當地時間6日下午5點左右抵達國際太空站。在美國太空總署（NASA）開始深化與馬斯克（Elon Musk）領導的公司的關係之後，此行動已經是SpaceX自2020年以來第6次為NASA將太空人員送往太空站。

馬斯克近期也在一則推文中表示，「SpaceX的目標是明年進行多達100次軌道飛行任務」，但他並未具體說明將使用哪些飛行器來實現這一目標。

太空人 馬斯克 SpaceX

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