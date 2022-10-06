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爭取2030世界盃主辦權！烏克蘭與西班牙、葡萄牙聯合申請

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
2022年世界盃足球賽將於卡達舉辦，賽事帶來的龐大商機也讓世界各國一直都希望能爭取主辦權，近日傳出烏克蘭已與西班牙和葡萄牙聯合一起申請舉辦2030年世界盃。歐新社
2022年世界盃足球賽將於卡達舉辦，賽事帶來的龐大商機也讓世界各國一直都希望能爭取主辦權，近日傳出烏克蘭已與西班牙和葡萄牙聯合一起申請舉辦2030年世界盃。歐新社

2022年世界盃足球賽將於卡達舉辦，賽事帶來的龐大商機也讓世界各國一直都希望能爭取主辦權，近日傳出烏克蘭已與西班牙和葡萄牙聯合一起申請舉辦2030年世界盃。

綜合外媒報導，上述3國的足球協會領導人5日在歐洲足球總會聯盟（UEFA）總部確認「伙伴關係」，希望能一同爭取2030年世界盃的主辦權。烏克蘭足協主席帕維爾科（Andriy Pavelko）表示「這是數百萬烏克蘭球迷的夢想、是那些在戰爭中倖存下來或仍困在被佔領土上的人們的夢想，烏克蘭國旗肯定能再次飄揚」。

帕維爾科提到此舉得到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的批准。

國際足總將在2024年投票選出2030年世界盃的東道主。目前尚未有細節說明將在烏克蘭舉行多少場比賽、或者在哪些城市舉行，但先前基輔奧林匹克體育館（Olympic Stadium）已在2012年和2018年分別舉辦歐洲國家盃（UEFA Euro 2012）和歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽。

美聯社報導，西班牙足協主席魯維亞萊斯（(Luis Rubiales）表示「現在這不僅僅是伊比利半島在爭取，而是歐洲在爭取，我們一起代表著足球在社會中的變革力量」。葡萄牙足總主席戈梅茲（Fernando Soares Gomes）也呼籲「我們相信歐洲2030年將實現和平，烏克蘭將能以最好的方式舉辦賽事」。

西葡烏3國將面臨「埃及、希臘和沙烏地阿拉伯3國」以及「烏拉圭、阿根廷、巴拉圭和智利4國」等組合的競爭。

烏克蘭 足球 夢想

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