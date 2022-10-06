不能對普亭核勒索讓步！北約前祕書長警告：將鼓勵中國入侵台灣

北大西洋公約組織（NATO）前祕書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）近日表示「如果西方要因為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）暗示要在烏克蘭戰爭期間使用核武器而向做出讓步」，這將對中國發出「入侵台灣是可行的」之訊號。

拉斯穆森4日接受福斯新聞專訪時提出警告，稱「不要對普亭做出軟弱或屈服的回應，因為他不會利用其核武『虛張聲勢』」。普亭上個月聲稱俄軍的某些武器「比北約盟國更現代」，並強調如果領土完整受到威脅，則肯定會使用掌握的一切手段來保護俄羅斯。

拉斯穆森表示「首先，我們總是必須認真應對普亭的言論，也許過去所犯的錯誤之一正是我們並沒有認真看待他，我們應該這樣做，他的核武器威脅是嚴重的」，他還補充說「然而，我認為普亭真正使用核武器的風險很小，因為他知道這將引發北約的堅決回應，這不符合俄羅斯的利益」。

此外，在回應華爾街日報一篇警告西方國家「不要屈服」的文章時，拉斯穆森表示其他獨裁國家元首會意識到他們的言論突然產生力量，這將導致他們「無所畏懼地採取行動」。拉斯穆森指出「我們永遠不應該屈服於核武器勒索，如果我們僅僅因為普亭威脅要使用核武器就向他讓步，那將向世界各地的獨裁者發出非常危險的信號」。

拉斯穆森特別提到中國共產黨正密切關注烏克蘭戰爭，並可能因不再害怕西方國家的反應而入侵台灣，他表示「他們會將向普亭讓步視為進攻台灣的邀請」。